Окупанти влаштували нічні стрільби на Донбасі
Протягом минулої доби 5 січня проросійські бойовики 4 рази порушили режим припинення вогню на Донбасі. Крім того, ще двічі українські позиції обстрілювали вже в ніч проти 6 січня.
Обстановка на лінії зіткнення й надалі контрольована українськими воїнами, повідомляє штаб Операції Об'єднаних сил.
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Обстріли бойовиків:
- неподалік від Гнутового й Водяного – ворог відкривав вогонь з гранатометів різних систем і стрілецької зброї,
- поблизу Авдіївки – росіяни здійснили кілька неприцільних пострілів з ручного протитанкового гранатомета,
- біля Пищевика – бойовики застосували стрілецьку зброю.
Особливо активно в останні місяці бойовики поводяться на приазов'ї. Так і в ніч проти 6 січня поблизу Водяного вони вели вогонь з мінометів 120-го калібру, гранатометів різних систем, а також великокаліберного кулемета.
На щастя, серед українських воїнів втрат чи бойових поранень немає. Про всі факти порушень одразу повідомили українську сторону СЦКК.
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