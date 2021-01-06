Протягом минулої доби 5 січня проросійські бойовики 4 рази порушили режим припинення вогню на Донбасі. Крім того, ще двічі українські позиції обстрілювали вже в ніч проти 6 січня.

Обстановка на лінії зіткнення й надалі контрольована українськими воїнами, повідомляє штаб Операції Об'єднаних сил.

Цікаво На Луганщині відбулися тренування українських снайперів: яскраві фото

Обстріли бойовиків:

неподалік від Гнутового й Водяного – ворог відкривав вогонь з гранатометів різних систем і стрілецької зброї,

поблизу Авдіївки – росіяни здійснили кілька неприцільних пострілів з ручного протитанкового гранатомета,

біля Пищевика – бойовики застосували стрілецьку зброю.

Особливо активно в останні місяці бойовики поводяться на приазов'ї. Так і в ніч проти 6 січня поблизу Водяного вони вели вогонь з мінометів 120-го калібру, гранатометів різних систем, а також великокаліберного кулемета.

На щастя, серед українських воїнів втрат чи бойових поранень немає. Про всі факти порушень одразу повідомили українську сторону СЦКК.

Більше новин про перебіг російсько-української війни на Донбасі – читайте за посиланням.