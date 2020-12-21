Неділя 20 грудня була одним з найбільш неспокійних днів на сході України з моменту оголошення перемир'я в липні. Бойовики 9 разів порушили домовленості й поранили місцевого жителя.

На численні й прицільні обстріли противника наші захисники відкрили вогонь у відповідь і змусили ворога відмовитися від подальших дій, повідомляє штаб Операції Об'єднаних сил.

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Обстріли бойовиків:

неподалік від Водяного – бойовики застосували ручний протитанковий гранатомет,

поблизу Павлополя – кілька черг зі стрілецької зброї,

біля Пісків – обстріли з ручного протитанкового гранатомета й стрілецької зброї,

у передмісті Авдіївки – одразу 4 порушення з застосуванням гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї,

з застосуванням гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї, поблизу Кам'янки – зі станкового протитанкового гранатомета обстріляли цивільних ,

, неподалік від Південного – бойовики застосували протитанковий ракетний комплекс, гранатомети різних систем та стрілецьку зброю.

Ситуація поблизу Кам'янки

Тут бойовики застосували станковий протитанковий гранатомет проти цивільних. Вони обстріляли трактор John Deere, що повертався із сільськогосподарських робіт.

Хоча сільськогосподарська техніка й перебувала далеко від позицій українських воїнів, її знищили. Крім того, один з трактористів отримав поранення, але йому вчасно допомогли й доставили до лікарні українські захисники.

Серед наших військових обійшлося без постраждалих.

Ситуація в районі проведення Операції Об'єднаних сил і надалі контрольована українськими воїнами. Слава Україні!

– наголосили в штабі ООС.