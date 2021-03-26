Під час окупації Криму Медведчук і Козак за безцінь купили бізнес у Росії, – "Схеми"

Родини Віктора Медведчука й Тараса Козака в перші дні окупації Кримського півострова за безцінь отримали у власність частину крупного нафтового бізнесу в Росії. У подальшому він щороку приносив їм десятки мільйонів доларів.

Журналісти проаналізували офіційні документи кіпрських компаній про отримання у власність нафтового бізнесу. Мовиться про компанії "Новошахтинський завод нафтопродуктів" і "НЗНП Трейд".

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За документи, у власність родин Віктора Медведчука й Тараса Козака вони перейшли 27 лютого 2014 року. Саме в ці дні "зелені чоловічки" захопили парламент АР Крим у Сімферополі.

Мільйонні прибутки з наддешевих компаній

Офіційні документи показують, що 42% "Новошахтинського заводу нафтопродуктів" українські політики придбали всього за 40 тисяч доларів.

Починаючи з 2014 року й донині ця компанія, за оцінками, принесла компанія Оксани Марченко й Наталії Лавренюк понад 100 мільйонів доларів.

Водночас 60% у компанії "НЗНП Трейд" Віктор Медведчук з соратником придбали за зовсім маленьку суму – всього 1 тисячу доларів.

До цього обидві компанії належали російському мільярдеру Сергію Кислову.

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