300 тисяч гривень – максимальна сума компенсації, яку виділяють людям, які втратили дім на Донбасі внаслідок бойових дій. Ці кошти отримали 7 жителів Авдіївки, а ще 39 мешканців чекають на рішення комісії.

Джерело: 24 канал

Окупанти рясно накривали боєприпасами також село Широкино. Після звільнення курортного населеного пункту люди все одно не поспішають туди повертатись. Територія Широкиного майже вщент зруйнована, а також "обсипана" мінами.

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Гроші за втрачене житло відшкодує держава спільно з областю. У 2021 році на відновлення Кабмін виділив майже 114 мільйонів гривень.

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Розмір відшкодування розглядає спеціальна комісія, до якої входять районні та обласні посадовці.

Не було навіть документів про те, що люди постраждали і їх житло зруйноване. Зараз постанова дає можливість отримати такі документи,

– розповіла переселенка Лариса Семенова.

Точна цифра зруйнованих будинків у Донецькій області невідома, адже спеціальна комісія не всюди може дістатися – все через загрозу обстрілів.

Як допомагатимуть у 2021 році

Нині на Донеччині коштами обласного бюджету відновлено понад 8 тисяч житлових будинків на понад 246 мільйонів гривень. Окрім цього, в області на 2021 рік подовжили програму з відновлювання пошкоджених покрівель та вікон.

Відновлювати житло допомагають і міжнародні донори – вони надають будматеріали.



Карта окупованих територій / Інфографіка 24 каналу