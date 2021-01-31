Без домівки та грошей: як людям компенсовують зруйноване житло на Донбасі
300 тисяч гривень – максимальна сума компенсації, яку виділяють людям, які втратили дім на Донбасі внаслідок бойових дій. Ці кошти отримали 7 жителів Авдіївки, а ще 39 мешканців чекають на рішення комісії.
Джерело: 24 канал
Окупанти рясно накривали боєприпасами також село Широкино. Після звільнення курортного населеного пункту люди все одно не поспішають туди повертатись. Територія Широкиного майже вщент зруйнована, а також "обсипана" мінами.
До теми Байден прямо сказав Путіну про агресію на Донбасі: у Кремлі "категорично не згодні"
Гроші за втрачене житло відшкодує держава спільно з областю. У 2021 році на відновлення Кабмін виділив майже 114 мільйонів гривень.
Розмір відшкодування розглядає спеціальна комісія, до якої входять районні та обласні посадовці.
Не було навіть документів про те, що люди постраждали і їх житло зруйноване. Зараз постанова дає можливість отримати такі документи,
– розповіла переселенка Лариса Семенова.
Точна цифра зруйнованих будинків у Донецькій області невідома, адже спеціальна комісія не всюди може дістатися – все через загрозу обстрілів.
Як допомагатимуть у 2021 році
Нині на Донеччині коштами обласного бюджету відновлено понад 8 тисяч житлових будинків на понад 246 мільйонів гривень. Окрім цього, в області на 2021 рік подовжили програму з відновлювання пошкоджених покрівель та вікон.
Відновлювати житло допомагають і міжнародні донори – вони надають будматеріали.
Поділитися новиною