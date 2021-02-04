Нардеп від ОПЗЖ Тарас Козак пов'язаний з державою-окупантом через кіпрський офшор ще з 2014 року. Він займався постачанням вугілля з окупованого Донбасу до Росії.

Джерело: 24 канал

Про це повідомили у Центрі протидії корупції. Виконавча директорка Центру Дарія Каленюк проаналізувала аудиторські звіти з кіпрського реєстру. Вона вважає, що це має стати предметом кримінального провадження.

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За даними держреєстру Кіпру, Hakail Limited був у власності іншої офшорної компанії Козака – Turul Investments Limited – ще від 2012 року. Про контроль над цією компанією він зазначав у своїх деклараціях від 2015 року до 2019 роки.

Кіпрська компанія Козака надавала кредити на загальну суму 7,5 мільйонів доларів гонконзькому офшору. Він постачав контрабандне вугілля з так званих "ЛНР/ДНР",

– пояснила Каленюк.

Вона вважає, що це один з доказів, який свідчить про те, що Тарас Козак ще з 2014 року був дотичний до фінансування окупантів. Тому санкції проти нього та його компаній – обґрунтованими.

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