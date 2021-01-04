Судді Касаційного цивільного суду у складі Верховного суду дозволили жінці зустрічатись зі своєю донькою наодинці. У березні 2019 року Євгенія Качур розлучилась з Ігорем Качуром, який працює суддею в окружному адмінсуді міста Києва.

Суд встановив, що доньки залишаться жити з матір'ю. Детальніше – у відеоблозі "Честь і не честь" на 24 каналі.

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Заборонили зустрічатися з донькою

Але невдовзі суддя Качур без погодження з мамою фактично викрав молодшу 4-річну доньку та з того часу утримує її в себе, не дає вільно спілкуватись з мамою та старшою сестричкою. Він навіть заборонив вихователям дитячого садочку допускати маму до дитини.



Євгенія Качур / Фото СтопКор

Упродовж року мати та старша донька практично не бачили дівчинку. Звернення до поліції та журналістів не дали результатів. Тому Євгенія звернулась до суду з позовом, в якому просила визначити місце проживання викраденої дочки з нею.

Затягування ухвалення рішення

Однак суддя Солом'янського районного суду міста Києва Ірина Усатова, яка розглядає цей позов, не поспішає ухвалювати рішення. За понад 1,5 роки було лише кілька засідань. А весь цей час дочка росте без матері втрачає зв'язок з з нею та сестрою.

Тож Євгенія подала заяву про забезпечення позову, щоб добитись хоча б безперешкодних зустрічей із донькою до вирішення спору. Жінка переймалась, що дитина відвикає від неї як матері, починає її сприймати як сторонню особу.

Налагодження рівноцінних стосунків

Та пізніше їй важко буде налагодити спілкування. Жінка запропонувала графік перебування доньки у батьків таким чином, щоб забезпечити рівноцінний час перебування дитини з кожним із них.

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Встановлення такого графіку, на думку позивачки, не тільки б полегшило виконання майбутнього судового рішення, але й налагодженню рівноцінних стосунків між дитиною та її батьками. На її переконання в найкращих інтересах дитини підтримувати рівноцінні стосунки з обома батьками.

Конфлікт інтересів

Але суддя Ірина Усатова повністю відмовила в її задоволенні. Суддя першої інстанції виходила із того, що вказана заява не ґрунтується на законі, а вимоги, зазначені в ній, є позовними вимогами.

Тобто забезпечення позову було б вирішенням спору по суті. Мати дівчинки заявляє, що суддя є упередженою. Усатова близька знайома Ігоря Качура. Тож через конфлікт інтересів взагалі не мали б розглядати ці справи.



НЕчесть тижня / Скриншот з відео

Антипремію "НЕчесть тижня" отримала суддя Солом'янського районного суду міста Києва Ірина Усатова, яка не дозволила матері бачитись з власною дитиною.

Рішення Усатової скасували

В травні 2020 року судді Київського апеляційного суду скасували це рішення Ірини Усатової. На думку суддів, надання можливості матері безперешкодного спілкування та побачення з дитиною упродовж певного періоду, не вирішує спір по суті, а лише допомагає зберегти відносини та емоційний контакт малолітньої дитини з її матір'ю.

Тож дозволили матері бачитись з дитиною тільки:

тільки суботами з 10:00 по 17:00;

лише у присутності батька.

Однак Качур не дуже спішив виконувати судове рішення. Часто мама навіть у суботи не змогла побачити дитину.

Погіршення становища матері

Ба більше, суддя використав цю постанову для того, щоб погіршити становище матері. Він тлумачив рішення суду так, що мати тепер може бачитись з дитиною лише суботами і лише у його присутності. Навіть спеціально написав у садок вимогу, щоб вони не давали матері бачитись з дочкою в інший день, і тільки якщо він присутній. Як наслідок, Євгенію навіть на територію садку перестали пускати.

Це відверта маніпуляція, що суперечить закону і Качуру, як судді це добре відомо. Але не дарма він:

► входить у коло наближених до Павла Вовка суддів;

► за версією НАБУ допомагав йому своїми сумнівними рішеннями захоплювати владу.

Маніпулювати законодавством він добре вміє.

Єдина надія на Верховний суд

Єдина надія була на Верховний Суд. Євгенія звернулась з касаційною скаргою і просила дати їй можливість бачитись з дитиною особисто, без участі батька. Судді Касаційного цивільного суду у складі Верховного суду детально підійшли до розгляду справи. Вони паралізувавли національне та міжнародне законодавство, а також практику Європейського суду з прав людини.

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Судді ЄСПЛ відзначили, що у таких справах між інтересами дитини та інтересами батьків повинна існувати справедлива рівновага. Дотримуючись такої рівноваги, особлива увага має бути до найважливіших інтересів дитини, які за своєю природою та важливістю мають переважати над інтересами батьків.

Який висновок суду

В інтересах дитини є спілкування з обома батьками і суд може обумовити побачення з дитиною присутністю іншої особи лише в окремих випадках, якщо це викликано інтересами дитини.

Враховуючи практику ЄСПЛ та чинне законодавство судді Касаційного цивільного суду дійшли висновку, що мати має право на особисте спілкування з дівчинкою та відсутність випадків, які обмежують право на таке спілкування.



Честь тижня / Скриншот з відео

Премію "Честь тижня" отримали судді Верховного суду Валентина Висоцька, Андрій Калараш, Ірина Литвиненко та Сергій Мартєв, за те що ухвалили рішення в найкращих інтересах дитини та дали можливість матері бачитись із дитиною.

Лауреатів премії та антипремії визначає громадська організація "Фундація DEJURE", яка моніторить перебіг судової реформи й добивається очищення суддівських лав.