Офіційно про початок вторгнення в Росії у Крим у генеральному штабі України дізнались в середині січня 2014 року. На суді у справі держзради Віктора Януковича про перекидання російської бронетехніки до Криму розповів Володимир Замара.

Про це мовиться у свіжому випуску "Крим.Реалії" спеціально для 24 каналу від "Радіо Свободи".

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За наказом командира 25-ї десантно-штурмової бригади полковника Юрія Содоля 22 березня 2014 року розвідрота вийшла з села Перевального: без втрат і зі всією технікою та озброєнням.

Потрібно було показати свою збройну присутність у Криму, тоді окупація могла б перерватися. Так вважає керівник штабу ВДВ ЗСУ (2012 – 2014) Сергій Кривонос.