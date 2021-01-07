Щороку музичний ансамбль з Полтавщини долає приблизно 300 кілометрів, щоб заспівати на Різдво в Києві. Ці люди вже чверть століття відшукують та зберігають стародавні українські колядки.

Попри COVID-19 та не надто втішну погоду і цьогоріч вирішили не порушувати багаторічних традицій, адже готувалися до свята не один місяць. Детальніше – у матеріалі журналістів 24 каналу.

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В ніч перед Різдвом

Традиційно з десяток музичних народних ансамблів з усієї країни збираються у Пирогові в ніч перед Різдвом:

переодягаються у святкові костюми;

співають пісень;

ходять з вертепом з хати до хати.



Колядки у Пирогові / Скриншот з відео

Радість відвідувачів

А от киянин Олександр приїхав на відпочинок з родиною. Він розповів, що побачити колядки у столиці – рідкість, тому вже давно планував потрапити на народні святкування.

Різдво – це важливо. Треба не забувати про традиції,

– зауважив відвідувач.

Нині ж святкувати Різдво просто неба не лише цікаво для дітей та дорослих, а й безпечно для здоров'я.

Зазначимо! У Києві через пандемію коронавірусу відмовились від масових святкувань на Різдво 7 січня, але все-таки гості столиці, а також кияни мали можливість побачити справжню традиційну коляду – в музеї Пирогів та на Поштовій площі.