Колядки просто неба: як у Києві святкували Різдво попри COVID-19
Щороку музичний ансамбль з Полтавщини долає приблизно 300 кілометрів, щоб заспівати на Різдво в Києві. Ці люди вже чверть століття відшукують та зберігають стародавні українські колядки.
Попри COVID-19 та не надто втішну погоду і цьогоріч вирішили не порушувати багаторічних традицій, адже готувалися до свята не один місяць. Детальніше – у матеріалі журналістів 24 каналу.
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В ніч перед Різдвом
Традиційно з десяток музичних народних ансамблів з усієї країни збираються у Пирогові в ніч перед Різдвом:
- переодягаються у святкові костюми;
- співають пісень;
- ходять з вертепом з хати до хати.
Колядки у Пирогові / Скриншот з відео
Радість відвідувачів
А от киянин Олександр приїхав на відпочинок з родиною. Він розповів, що побачити колядки у столиці – рідкість, тому вже давно планував потрапити на народні святкування.
Різдво – це важливо. Треба не забувати про традиції,
– зауважив відвідувач.
Нині ж святкувати Різдво просто неба не лише цікаво для дітей та дорослих, а й безпечно для здоров'я.
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