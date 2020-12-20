Президент України Володимир Зеленський прокоментував питання, як події в Нагірному Карабаху, Білорусі й Молдові вплинули на міць Росії. Він переконаний, що цей вплив не такий сильний, як хотілося б.

Свою позицію щодо того, як події 2020 року вплинули на позиції Росії, Володимир Зеленський висловив в інтерв'ю виданню The New York Times.

Цікаво Порошенко, Байден і війна: основне з інтерв'ю Зеленського для NYT

Щодо послаблення впливу Росії – не знаю. Скажу вам як суб'єкт такого конфлікту, тому що я Президент України й бачу, що представники Росії є, я бачу їхню присутність,

– підкреслив Володимир Зеленський.

Він наголосив, що Росія є суб'єктом як мінських переговорів, так і війни на Донбасі. Допоки вона залишається в такому статусі, отже її послаблення не відбулося.

Крім того, глава держави прокоментував і буцімто схожі риси між війною за Нагірний Карабах і російсько-українською. Він певен, що ці війни дуже різні, адже в українців і росіян спільне віросповідання й навіть багато українців розмовляють російською.

"Коли був окупований Донбас, казали, що в нього забирають російську мову. Приклад, який я вам навів, коли люди, що розмовляють російською, захищають незалежність України. То як вони можуть забирати російську мову в Донбасу?" – заявив президент.

Як ці події могли вплинути на послаблення Росії

Передовсім розберемося, про які саме події мовиться:

масові протести в Білорусі після фальсифікації результатів президентських виборів,

війна в Нагірному Карабаху між Азербайджаном і Вірменією,

вибори президента Молдови, де проєвропейська Майя Санду перемогла абсолютно проросійського Ігоря Додона.

Росія має значний вплив у всіх цих державах, а в другій половині 2020 року ризикувала одномоментно його втратити. Втім, Кремль вирішив не застосовувати силовий сценарій, як, наприклад, у Грузії 2008 чи Україні 2014 року.

Багато міжнародних експертів висловили переконання, що це свідчить про послаблення Росії, яке зв'язало їй руки, а її нейтральна позиція лише ще більше заглибить це послаблення.