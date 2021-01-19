У деяких містах України гучні святкування на Водохреще відмінили. Зокрема таке рішення ухвалили у Житомирі. Водночас у Львові скасували традиційне масове освячення води на площі Ринок. Тамтешня міська рада попросила львів'ян утриматися і від купань – через морози.

А от у Харкові мінусової температури не бояться і вже розпочали святкування. Журналістка 24 каналу Анна Черненко розповіла, як у місті відбуваються забави.

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Попри холод і мороз

За її словами, попри те, що температура – мінус 15 градусів, у Саржиному яру, де відбувається святкування, ще холодніше. Адже поряд є джерело, від якого повітря стає вологішим.

Людям не став на заваді пірнати ще з самої ночі ані мороз, ані холодна вода. Там традиційно почалися занурення в купіль,

– зазначила Черненко.

Журналістка зауважила, що сьогодні, 19 січня, людей набагато менше, ніж минулого року через карантин.

Освячення води

Попри це, харків'яни зібралися, щоб потрапити на релігійну церемонію освячення води. У Сарженому яру вона відбувається найраніше з усієї Харківської області.

Харків'яни пірнають у купіль

Багато людей пірнають у купіль вперше. А ті, хто роблять це упродовж довгого періоду, діляться своїм досвідом.

Харків'янин Олександр: займаюсь цим з 2016 року. У 2020 році пропустив пірнання, а от у 2021 – відновлюю традицію і пірнатиму надалі. Це – для здорового духу, для здорового тіла, для здорової психіки.



Олександр пірнає не вперше / Скриншот з відео

Харків'янин Євген: емоції – неймовірні. Прийшов, зробив, переміг і насолодився цією енергією від Всесвіту, Бога, неба. Отримав потік сили, енергії і можна мчати в наступний рік.

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