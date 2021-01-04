Епідемія COVID-19 загалом негативно вплинула на ставлення українців до чинної влади. Однак саме на початку запровадження першого карантину, коли люди дуже боялися вірусу, вони висловлювали чималу підтримку щодо дій влади.

Втім така ситуація склалась не тільки в Україні. Пандемія коронавірусу негативно вплинула на владу більшості країн. Про це в інтерв'ю "РБК-Україна" розповів гендиректор Київського міжнародного інституту соціології Володимир Паніотто.

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За його словами, зараз є певна амбівалентність. Багато українців негативно оцінюють те, наскільки успішно влада бореться з COVID-19.

Натомість більша частина опитаних вважає, що влада діяла оптимально або ж навіть занадто м'яко, коли вводила карантин.

Але загалом епідемія вплинула негативно. Можливо, якби цього не було, то не було б і такого падіння підтримки влади,

– відзначив гендиректор КМІС.

Він також додав, що в період першого року правління нового уряду й президента відбулося типове для всіх радикальне розчарування. Тому важко сказати, який з різних факторів найбільше вплинув на зниження рівня підтримки влади.

Успіх боротьби з епідемією сильно пов'язаний з довірою в суспільстві, – Паніотто

Володимир Паніотто наголосив, що це характерно для багатьох країн. Наприклад, раніше експерти були впевнені, що в США Дональд Трамп без проблем переобереться на другий президентський термін, але COVID-19 радикально змінив ситуацію.

Було велике міжнародне дослідження, яке показало, що успіх боротьби з епідемією досить сильно пов'язаний з довірою в суспільстві загалом,

– пояснив він.

Він зауважив, що соціологи вимірюють general trust – довіру між людьми й довіру до незнайомців, але довіру до влади – особливо. Вона пов'язана з економічним розвитком і з боротьбою з COVID-19.

Відтак чим більше довіри, тим вищий розвиток і тим успішніша боротьба з епідемією.