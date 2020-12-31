В Україні у серпні 2020 року почав працювати ринок газу для населення. Водночас українці зможуть зекономити при розрахунках до 40%.

Громадяни мають можливість обрати для себе постачальника газу, який запропонує найвигідніші умови. Про заявив Володимир Зеленський, повідомляє пресслужба Офісу Президента.

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Що допоможе заощадити

За словами президента, українці можуть зекономити при розрахунках за газ завдяки державним компаніям. Зокрема, мовиться про компанію "Нафтогаз".

Державні компанії для того й потрібні, щоб працювати в інтересах суспільства, створювати вигідні можливості для звичайних людей, – наголосив Зеленський.

На його думку, "Нафтогаз" має показати українцям, як компанія забезпечить газ за нижчою ціною.

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Зеленський повідомив, що вже обговорив ціни на газ для українців з очільником "Нафтогазу" Андрієм Коболєвим. Як він зазначив, наразі компанія пропонує найнижчі ціни поміж усіх постачальників.

Зверніть увагу! У січні 2021 року в Україні зросте ціна на газ. На сьогодні постачання газу для домогосподарств здійснюють понад 50 компаній. Залежно від постачальника та регіону ціни суттєво відрізняються. Детальніше про пропозиції газопостачальних компаній – читайте тут.

За словами президента, приватні постачальники в різних регіонах України іноді пропонують на 30 – 40% вищу ціну, аніж "Нафтогаз".

"Компанія "Нафтогаз" буде пропонувати найменші ціни на ринку і буде боротися за зменшення ціни, незважаючи на ринок. У нас COVID-19 і людям треба допомагати", – наголосив глава держави.

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У пресслужбі додали, що українці можуть легко змінити свого постачальника, обравши державну компанію. Зокрема, це можна зробити онлайн та у відділеннях партнерів.