Як на Донбасі воювала вся Росія: офіцер ЗСУ показав докази

30 січня 2021 , 17:44
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Уже 7 років, як триває спровокована Росією війна на Донбасі. І вже оприлюднили тисячі доказів військової присутності Кремля на сході України – мовиться і про особовий склад, і про техніку. Однак з'явився ще один – по всій Росії утворюють так звані "Союзи добровольців Донбасу". І такі організації розташовуються не в одному великому російському місті.

Джерело: офіцер ЗСУ Анатолій Штефан із позивним "Штірліц"

Він у телеграмі оприлюднив скриншоти з соцмереж так званих "Союзів добровольців Донбасу". Такі організації можна побачити, зокрема, в Іжевську, Тюмені, Архангельську та Республіці Комі.

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Заява Штефана щодо викладеної інформації

Офіцер ЗСУ, зауважив, попри численні докази, частина українців і надалі залишається зомбованою. І вони не припиняють повторювати російський меседж про "громадянську" війну, про шахтарів та техніку, яку начебто "відібрали" у ЗСУ в 2014 році.

У мене стійке відчуття, що прозріння до них не прийде ніколи,
– наголосив Штефан.

На Донбасі воювали представники багатьох куточків Росії: докази


Тюменський "Союз добровольців Донбасу" / Cкриншот Анатолія Штефана


"Союз добровольців Донбасу" в Архангельській області / Cкриншот Анатолія Штефана


Воювали на Донбасі й так звані "добровольці" з Республіки Комі / Скриншот Анатолія Штефана


З'явився "Союз добровольців Донбасу "й у Іжевську / Скриншот Анатолія Штефана

Зауважимо! Нещодавно окупанти оприлюднили так звану "доктрину" під назвою "Російський Донбас". Крім того, бойовики заявили про намір провести референдум, аби об'єднати Донецьк і Луганськ.

Доливає олії у вогонь і те, що нещодавно на Донбасі виступала головна пропагандистка Путіна – Маргарита Симоньян. Так звана журналістка заявила: заявила " Росія, матушка, забери Донбас додому".