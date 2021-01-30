Уже 7 років, як триває спровокована Росією війна на Донбасі. І вже оприлюднили тисячі доказів військової присутності Кремля на сході України – мовиться і про особовий склад, і про техніку. Однак з'явився ще один – по всій Росії утворюють так звані "Союзи добровольців Донбасу". І такі організації розташовуються не в одному великому російському місті.

Джерело: офіцер ЗСУ Анатолій Штефан із позивним "Штірліц"

Він у телеграмі оприлюднив скриншоти з соцмереж так званих "Союзів добровольців Донбасу". Такі організації можна побачити, зокрема, в Іжевську, Тюмені, Архангельську та Республіці Комі.

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Заява Штефана щодо викладеної інформації

Офіцер ЗСУ, зауважив, попри численні докази, частина українців і надалі залишається зомбованою. І вони не припиняють повторювати російський меседж про "громадянську" війну, про шахтарів та техніку, яку начебто "відібрали" у ЗСУ в 2014 році.

У мене стійке відчуття, що прозріння до них не прийде ніколи,

– наголосив Штефан.

На Донбасі воювали представники багатьох куточків Росії: докази



Тюменський "Союз добровольців Донбасу" / Cкриншот Анатолія Штефана



"Союз добровольців Донбасу" в Архангельській області / Cкриншот Анатолія Штефана



Воювали на Донбасі й так звані "добровольці" з Республіки Комі / Скриншот Анатолія Штефана