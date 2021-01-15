З 16 січня в Україні у сфері обслуговувань повинні надавати громадянам послуги виключно українською мовою. Однак з таким нововведенням погоджуються не всі. Що робити, якщо постачальники послуг відмовлятимуться спілкуватися з клієнтами українською – читайте далі.

Якщо працівники певного закладу відмовляються спілкуватись українською – це строге порушення мовного закону. Про це в ефірі 24 каналу сказав Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь.

Цікаво Працюєш в Україні – розмовляй українською: що кажуть у сфері послуг про мовний закон

Що робити у такому разі

► Скаржитись на гарячу лінію закладу

"Я рекомендую неухильно скаржитись на гарячу лінію цієї установи – повірте, протягом короткого часу ця людина може бути звільнена", – запевнив Кремінь.

► Звертатися на гарячу лінію та офіційний сайт Уповноваженого

"Ми протягом короткого часу готові встановити всі обставини, дослідити надані факти, якщо, скажімо, буде аудіо- чи відео файл", – наголосив Кремінь.

За його словами, у відомстві готові зробити все, аби усі заклади та установи дотримувалися закону.

Ми на боці громадян України,

– запевнив мовний омбудсмен.



Що робити, якщо вас відмовляються обслуговувати українською / Інфографіка 24 каналу