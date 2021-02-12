Як діда Киви розстріляли у Львові "фашисти, і той вижив: нардеп знову видав дивну заяву

Джерело:24 канал
Одіозний нардеп від ОПЗЖ Ілля Кива знову відзначився неоднозначною та водночас гучною заявою. Цього разу він розповів, як його діда в далекому 1945 році у Львові розстріляли місцеві жителі. Чоловік вижив, "але пам'ять про це залишилася".
Таке Кива написав під своїм дописом у фейсбуці. У цьому повідомлення політик у найкращих традиціях пропаганди Кремля вкотре нагадав про "звірства бандерівців". Зауважимо, що саме такими байками люблять лякати звичайних росіян, що історію вчать лише з екранів телевізора.
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Так званий опозиціонер у відповідь на допис одного зі своїх підписників розповів історію, як у 1945 році його діда – Пилипа Денисовича Киву – відправили до Львова. Чоловік, між іншим, був героєм СРСР.
Там його розстріляли місцеві жителі. Дід вижив, але пам'ять про це залишилася… У них фашизм в крові, який регулюється тільки страхом!
– підкреслив парламентар.
Та сама заява Кива під не менш неоднозначним дописом його підписника / Скриншот