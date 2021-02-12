Одіозний нардеп від ОПЗЖ Ілля Кива знову відзначився неоднозначною та водночас гучною заявою. Цього разу він розповів, як його діда в далекому 1945 році у Львові розстріляли місцеві жителі. Чоловік вижив, "але пам'ять про це залишилася".

Таке Кива написав під своїм дописом у фейсбуці. У цьому повідомлення політик у найкращих традиціях пропаганди Кремля вкотре нагадав про "звірства бандерівців". Зауважимо, що саме такими байками люблять лякати звичайних росіян, що історію вчать лише з екранів телевізора.

До речі Бл*дь, ну і що, – Кива емоційно висловився про судимість колишньої секретарки

Черговий перл від Киви: докладніше

Так званий опозиціонер у відповідь на допис одного зі своїх підписників розповів історію, як у 1945 році його діда – Пилипа Денисовича Киву – відправили до Львова. Чоловік, між іншим, був героєм СРСР.

Там його розстріляли місцеві жителі. Дід вижив, але пам'ять про це залишилася… У них фашизм в крові, який регулюється тільки страхом!

– підкреслив парламентар.



Та сама заява Кива під не менш неоднозначним дописом його підписника / Скриншот

Що ще схожого робив Кива останнім часом

Наприкінці 2020 року він натягнув шапку-ушанку з червоною радянською зіркою на чолі. Водночас заявив: "Нацисте, арештуй мене! З цією зіркою, мій дід, різав горлянки фашистам!" Так політик відреагував на події у Львові, де затримали 19-річного юнака з Києва. Той також начепив на себе заборонену комуністичну символіку та вийшов у такому вигляді в центр.

Зовсім нещодавно Кива почав перейматися долею вандалів, які облили фарбою пам'ятник Степану Бандері у все тому ж Львові. Політик, зокрема, назвав зловмисників "героями". У відповідь на це голова ЛОДА Максим Козицький запросив ОПЗЖиста до Львова та пообіцяв "теплий і гарячий прийом".

Психопатична особистість: хто такий Ілля Кива та що він собі дозволяє – читайте в нашому матеріалі.