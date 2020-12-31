На перебіг пандемії COVID-19 в Україні значною мірою впливатиме те, як українці проведуть новорічні та різдвяні свята. Якщо в цей період люди не дотримуватимуться карантинних обмежень, то це може призвести до поганих наслідків.

Дотримання рекомендацій під час свят визначатиме наскільки спокійно мине січень 2021 року як для українців, так і для медичної системи. Про це заявила ексміністерка охорони здоров'я Зоряна Скалецька в ефірі 24 каналу.

Читайте також Єрмак: Рішення щодо карантину були правильними

За її словами, під час святкувань варто уникати великих скупчень людей, дотримуватись дистанції та не перебувати поблизу тих, хто кричить чи співає.

У такий спосіб вірус може досить швидко поширюватися від ймовірно зараженої людини,

– наголосила ексміністерка.

Скалецька зазначила, що тільки з дотриманням таких обмежень запроваджений локдаун сповільнить передачу захворюваності на коронавірус.

Медична система у 2020 році

На думку ексміністерки, у 2020 році для української медицини було вдалим те, що в уряді почали відроджувати систему реагування на епідемічні спалахи. Зокрема, це стало передумовою продовження та розвитку системи, яка була знищена з 2014 року.

До теми Скалецька розповіла, чи буде в регіонах проблема зі зберіганням вакцини від COVID-19

Скалецька також розповіла, що 2020 рік дав можливість українцям задуматися про турботу власного здоров'я та їхніх близьких людей.

"Цей рік був для багатьох випробуванням, але з хорошим результатом на майбутнє" – наголосила вона.

МОЗ має закликати людей вакцинуватися

Як зазначила Скалецька, для того, щоб закликати людей в майбутньому вакцинуватися проти COVID-19, це варто зробити й публічним особам. За її словами, наразі близько 30% українців не довіряють державі.

Було б добре дати таким людям можливість обрати для себе вакцину між кількома, щоб вони могли впливати на це рішення,

– припустила вона.

На думку ексміністерки, на цю статистику впливає й світова обізнаність про коронавірус та вакцину. Вона зазначила, що чим більше буде інформації про ефективність вакцини на світовому рівні, тим швидше спадатиме цей показник.

МОЗ та Максим Степанов

Скалецька зазначила, що попри численну критику діяльності чинного міністра охорони здоров'я Максима Степанова, варто пам'ятати, що МОЗ є частиною уряду. Зокрема, багато справ, пов'язаних з карантином та пандемією, залежать від інших міністерств.

Читайте також Чому медицина не може здолати коронавірус: відповідь генетика

Скалецька заявила, що очільник МОЗ має здійснювати постійний контроль за діяльністю в регіонах та постійно відстежувати, що там відбувається. Ексміністерка додала, що саме постійна робота МОЗ з регіонами є однією з найважливіших.



Чому варто дотримуватись дистанції / Інфографіка 24 каналу