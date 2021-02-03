Як члени РНБО голосували за санкції проти Козака: поіменний список

Рада національної безпеки та оборони своїм рішенням запровадила санкції проти Тараса Козака, соратника Медведчука й власника проросійських телеканалів.
Джерело: 24 канал
Відповідний указ РНБО опублікували на сайті президента ввечері 3 лютого. Обмеження стосуються й телеканалів нардепа від ОПЗЖ – 112, ZIK та NewsOne.
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Зауважимо, що до Ради нацбезпеки та оборони входить 19 високопосадовців. Рішення щодо санкцій проти Тараса Козака підтримали 17 з них. Як саме голосували – читайте далі.
За:
Зверніть увагу!
- Володимир Зеленський, президент;
- Олексій Данілов, секретар РНБО;
- Денис Шмигаль, прем'єр-міністр;
- Арсен Аваков, міністр внутрішніх справ;
- Іван Баканов, голова СБУ;
- Ірина Венедіктова, генпрокурорка;
- Андрій Єрмак, глава Офісу Президента;
- Анатолій Загородній, президент НАН України;
- Валерій Кондратюк, голова Служби зовнішньої розвідки;
- Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ;
- Сергій Марченко, міністр фінансів;
- Олексій Резніков, віцепрем'єр-міністр;
- Олег Уруський, віцепрем'єр-міністр;
- Ольга Стефанішина, віцепрем'єр-міністерка;
- Руслан Хомчак, головнокомандувач ЗСУ;
- Ігор Черкаський, голова Державної служби фінансового моніторингу;
- Кирило Шевченко, голова НБУ.
У мережі поширювали інформацію, що Руслан Хомчак голосував "проти". У Генштабі ЗСУ наголосили, що це – фейк.
Утримався:
- Дмитро Разумков, голова Верховної Ради.
Спікер парламенту пояснив свою позицію. Він вважає, що "санкції проти телеканалів – це погано", й не важливо, кому саме ці канали належать.
Не голосували:
- Андрій Таран, міністр оборони. Урядовець наразі перебуває у відрядженні в Індії.
- Серед санкцій, які ввели проти соратника Медведчука – блокування активів, ліцензій на мовлення та ретрансляцію, обмеження торговельних операцій.
- Після підписання указу ввечері 2 лютого "112 канал", ZIK та Newsone одразу ж припинили мовлення.
- МЗС України доручили проінформувати компетентні органи ЄС, США та інших держав про застосування санкцій та порушити питання про запровадження аналогічних обмежень.