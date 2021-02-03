Як члени РНБО голосували за санкції проти Козака: поіменний список

3 лютого 2021 , 18:06
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Рада національної безпеки та оборони своїм рішенням запровадила санкції проти Тараса Козака, соратника Медведчука й власника проросійських телеканалів.

Джерело: 24 канал

Відповідний указ РНБО опублікували на сайті президента ввечері 3 лютого. Обмеження стосуються й телеканалів нардепа від ОПЗЖ – 112, ZIK та NewsOne.

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Зауважимо, що до Ради нацбезпеки та оборони входить 19 високопосадовців. Рішення щодо санкцій проти Тараса Козака підтримали 17 з них. Як саме голосували – читайте далі.

За:

  • Володимир Зеленський, президент;
  • Олексій Данілов, секретар РНБО;
  • Денис Шмигаль, прем'єр-міністр;
  • Арсен Аваков, міністр внутрішніх справ;
  • Іван Баканов, голова СБУ;
  • Ірина Венедіктова, генпрокурорка;
  • Андрій Єрмак, глава Офісу Президента;
  • Анатолій Загородній, президент НАН України;
  • Валерій Кондратюк, голова Служби зовнішньої розвідки;
  • Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ;
  • Сергій Марченко, міністр фінансів;
  • Олексій Резніков, віцепрем'єр-міністр;
  • Олег Уруський, віцепрем'єр-міністр;
  • Ольга Стефанішина, віцепрем'єр-міністерка;
  • Руслан Хомчак, головнокомандувач ЗСУ;
  • Ігор Черкаський, голова Державної служби фінансового моніторингу;
  • Кирило Шевченко, голова НБУ.
Зверніть увагу! У мережі поширювали інформацію, що Руслан Хомчак голосував "проти". У Генштабі ЗСУ наголосили, що це – фейк.

Утримався:

  • Дмитро Разумков, голова Верховної Ради.

Спікер парламенту пояснив свою позицію. Він вважає, що "санкції проти телеканалів – це погано", й не важливо, кому саме ці канали належать.

Не голосували:

  • Андрій Таран, міністр оборони. Урядовець наразі перебуває у відрядженні в Індії.

Що відомо про санкції проти Козака: коротко

  • Серед санкцій, які ввели проти соратника Медведчука – блокування активів, ліцензій на мовлення та ретрансляцію, обмеження торговельних операцій.
  • Після підписання указу ввечері 2 лютого "112 канал", ZIK та Newsone одразу ж припинили мовлення.
  • МЗС України доручили проінформувати компетентні органи ЄС, США та інших держав про застосування санкцій та порушити питання про запровадження аналогічних обмежень.