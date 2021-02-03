Рада національної безпеки та оборони своїм рішенням запровадила санкції проти Тараса Козака, соратника Медведчука й власника проросійських телеканалів.

Джерело: 24 канал

Відповідний указ РНБО опублікували на сайті президента ввечері 3 лютого. Обмеження стосуються й телеканалів нардепа від ОПЗЖ – 112, ZIK та NewsOne.

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Зауважимо, що до Ради нацбезпеки та оборони входить 19 високопосадовців. Рішення щодо санкцій проти Тараса Козака підтримали 17 з них. Як саме голосували – читайте далі.

За:

Володимир Зеленський, президент;

Олексій Данілов, секретар РНБО;

Денис Шмигаль, прем'єр-міністр;

Арсен Аваков, міністр внутрішніх справ;

Іван Баканов, голова СБУ;

Ірина Венедіктова, генпрокурорка;

Андрій Єрмак, глава Офісу Президента;

Анатолій Загородній, президент НАН України;

Валерій Кондратюк, голова Служби зовнішньої розвідки;

Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ;

Сергій Марченко, міністр фінансів;

Олексій Резніков, віцепрем'єр-міністр;

Олег Уруський, віцепрем'єр-міністр;

Ольга Стефанішина, віцепрем'єр-міністерка;

Руслан Хомчак, головнокомандувач ЗСУ;

Ігор Черкаський, голова Державної служби фінансового моніторингу;

Кирило Шевченко, голова НБУ.

Зверніть увагу! У мережі поширювали інформацію, що Руслан Хомчак голосував "проти". У Генштабі ЗСУ наголосили, що це – фейк.

Утримався:

Дмитро Разумков, голова Верховної Ради.

Спікер парламенту пояснив свою позицію. Він вважає, що "санкції проти телеканалів – це погано", й не важливо, кому саме ці канали належать.

Не голосували:

Андрій Таран, міністр оборони. Урядовець наразі перебуває у відрядженні в Індії.

Що відомо про санкції проти Козака: коротко