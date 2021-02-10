Пандемія коронавірусу ще не закінчилась, а українці засоби індивідуального захисту одягають все рідше. Це само стосується і використання дезінфекторів.

Більш ніж половина громадян не користуються і захисними рукавицями. Про це свідчать результати опитування Соціологічної групи "Рейтинг".

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Носіння маски

Так, у порівнянні з листопадом 2020 року, частота користування засобами індивідуального захисту дещо впала. Згідно з опитуванням, більшість – 78% опитаних – таки часто одягає захисну маску. Інші результати такі:

18% – інколи або рідко одягають маску;

4% – майже ніколи цього не роблять.

Лише 10% часто використовують захисні рукавиці. Ще 31% – інколи або рідко їх одягають. Цікаво, що 59% – майже ніколи не користуються захисними рукавичками.



Як користуватися маскою проти коронавірусу / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу

Засоби дезінфекції

63% часто дезінфікують руки;

28% – інколи або рідко;

8% – майже ніколи.



Понад половини опитаних часто дезінфікують руки / Фото Pexels

Інші результати

Трохи більше ніж половина опитаних вважають оптимальними заходи, запроваджені владою щодо боротьби із коронавірусом. Майже чверть вважають їх надто м'якими (найбільше – серед старшого покоління). А молоді люди та люди середнього віку вважають такі заходи влади занадто жорсткими.