Українці стали менше дотримуватись карантинних рекомендацій: свіже опитування
Пандемія коронавірусу ще не закінчилась, а українці засоби індивідуального захисту одягають все рідше. Це само стосується і використання дезінфекторів.
Джерело:"Рейтинг"
Більш ніж половина громадян не користуються і захисними рукавицями. Про це свідчать результати опитування Соціологічної групи "Рейтинг".
Цікаво Українці стали рідше слідкувати за новинами про коронавірус: результати опитування
Носіння маски
Так, у порівнянні з листопадом 2020 року, частота користування засобами індивідуального захисту дещо впала. Згідно з опитуванням, більшість – 78% опитаних – таки часто одягає захисну маску. Інші результати такі:
- 18% – інколи або рідко одягають маску;
- 4% – майже ніколи цього не роблять.
Лише 10% часто використовують захисні рукавиці. Ще 31% – інколи або рідко їх одягають. Цікаво, що 59% – майже ніколи не користуються захисними рукавичками.
Як користуватися маскою проти коронавірусу / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу
Засоби дезінфекції
- 63% часто дезінфікують руки;
- 28% – інколи або рідко;
- 8% – майже ніколи.
Понад половини опитаних часто дезінфікують руки / Фото Pexels
Інші результати
Трохи більше ніж половина опитаних вважають оптимальними заходи, запроваджені владою щодо боротьби із коронавірусом. Майже чверть вважають їх надто м'якими (найбільше – серед старшого покоління). А молоді люди та люди середнього віку вважають такі заходи влади занадто жорсткими.
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