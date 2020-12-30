Голова НАБУ Артем Ситник розповів, що останнім часом він не часто зустрічається з Президентом України Володимиром Зеленським. Це відбувається настільки рідко, що останню зустріч Ситник навіть не зміг пригадати.

Завжди мета №1 – це забезпечення політичної нейтральності, рівновіддаленості НАБУ від будь-яких політичних впливів, розповів Артем Ситник в інтерв'ю виданню "Новое время".

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Те, що відбувається зараз, якраз і показує, що для нас не має значення, до якої політичної сили відноситься той чи інший посадовець, якщо є підстави вважати, що він скоїв корупційний злочин,

– наголосив директор НАБУ.

Відповідаючи на питання про те, коли була остання зустріч з президентом, антикорупціонер відверто зазначив, що не пам'ятає та не готовий сказати.

"Звичайно, певна комунікація є, але в межах певних загальновідомих питань. Проте загалом у нас вже достатньо великий досвід роботи", – підкреслив Артем Ситник.

Він також заявив, що на НАБУ чинять тиск саме через те, що Бюро завжди діють у межах закону. Наприклад, в їхній справі щодо Олега Татарова вночі змінюють прокурорів.

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