Директор НАБУ Ситник розповів про зустрічі з Зеленським
Голова НАБУ Артем Ситник розповів, що останнім часом він не часто зустрічається з Президентом України Володимиром Зеленським. Це відбувається настільки рідко, що останню зустріч Ситник навіть не зміг пригадати.
Завжди мета №1 – це забезпечення політичної нейтральності, рівновіддаленості НАБУ від будь-яких політичних впливів, розповів Артем Ситник в інтерв'ю виданню "Новое время".
Цікаво Ситник про персональну помсту Татарову: Це неоригінально
Те, що відбувається зараз, якраз і показує, що для нас не має значення, до якої політичної сили відноситься той чи інший посадовець, якщо є підстави вважати, що він скоїв корупційний злочин,
– наголосив директор НАБУ.
Відповідаючи на питання про те, коли була остання зустріч з президентом, антикорупціонер відверто зазначив, що не пам'ятає та не готовий сказати.
"Звичайно, певна комунікація є, але в межах певних загальновідомих питань. Проте загалом у нас вже достатньо великий досвід роботи", – підкреслив Артем Ситник.
Він також заявив, що на НАБУ чинять тиск саме через те, що Бюро завжди діють у межах закону. Наприклад, в їхній справі щодо Олега Татарова вночі змінюють прокурорів.
Справа Татарова: що відомо
- Татарова підозрюють у причетності до корупційної схеми із незаконним привласненням квартир Нацгвардії. Мовиться про збитки для держави у розмірі понад 81 мільйон гривень.
- 18 грудня НАБУ оголосило підозру Татарову.Офіс генпрокурора згодом передав справу з НАБУ до СБУ. У НАБУ назвали це втручанням у розслідування.
- Татарову двічі планували обрати запобіжний захід, однак цього не сталось. Прокурор відкликав власне клопотання й пояснив, що нібито "підозра була необґрунтована".
Поділитися новиною