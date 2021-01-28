Міф про аскетичний спосіб життя вічного президента Росії Володимира Путіна розвіявся немов туман, ніби його й не було. До розслідування Фонду боротьби з корупцією під управлінням Олексія Навального про палац "кремлівського карлика" ще можна було уявити, що Путін живе скромно.

Джерело: "Антифейк" на 24 каналі

Не в соседнем с Диогеном пифосе, конечно, а в какой-то скромной 5-ти комнатной квартирке. Каким образом российская пропаганда сработала против Путина? Как Путин попробует спрятать дворец? И чем закончится для него эта история – читайте у видеоблоге.

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Иллюзия неприхотливости Путина

Теперь же иллюзия неприхотливости российского тирана исчезла. В этом деле злую шутку с Путиным сыграла кремлевская пропаганда, созданая его же руками. Его же разрушительное детище бумерангом влепило ему прямо в мозжечек, нарушив координацию движений.

Сейчас Киселева-подобные существа отчаянно пытаются склеить миф обратно. На полном серьезе они убеждают людей, что Путин реально нищий и, без шуток, носит несколько рубашек по кругу.

Дворцовый комплекс

Бани, сауны, бассейны, купальни, какая-то комната грязи и еще 50 других комнат. Вертолетная площадка, ледовый стадион, виноградники, собственный винный завод и устричная ферма.



Палац Путина / Фото с ютуб-канала Олексея Навального

Также казино с игровыми автоматами, большой личный театр, аквадискотека и кальянная с шестом для стрип-дэнса и спа-зона.

Площадь участка под дворцовым комплексом – 68 гектаров. Но на самом деле, говорят в российском Фонде борьбы с коррупцией, что территория дворца примерно в 100 раз больше. Чтоб вы примерно ощутили масштабы, футбольное поле размером с почти 1 гектар.

Символ правления президента

По подсчетам, строительство обошлось в 100 миллиардов рублей, его оплачивали:

"Роснефть";

"Транснефть".

Навальному потребовалось 2 часа, чтоб перечислить всю роскошь, на которой помешался кремлевский дед. Но больше всего людям запомнился инструмент, который уже стал символом 20 лет правления Путина – унитазный ёршик по 700 евро за штуку.



Унитазный ёршик – символ Путина / Фото NGS24

Интересно! Эти ёршики по 700 евро купили для путинского винного завода. Они находятся в туалетах, куда Путин может никогда и не зайдет, но на всякий случай они будут там его ждать. Всегда наготове.

Символ акций протеста

Так выглядит Версаль Путина. И так рухнул его образ скромного кгб-шника. Те же ёршики уже стали символом акций протеста, которые пронеслись по всей России. С ними люди выходили на митинги. Ёршиками для унитазов вооружились россияне для того, чтоб соскребсти Путина и прочее в канализацию.

Образ Сталина

Путин долгие годы пытался натянуть на себя образ Сталина, у которого якобы кроме трубки совершенно ничего не было. За 2019 год президент России задекларировал доход в размере каких-то почти 10 миллионов рублей. Согласно документу, в собственности главы государства находятся:

► квартира площадью 77 квадратов;

► гараж, в котором стоит автомобильный прицеп;

► и не свеженькая Нива. Не смешно ли?



Владимир Путин / Фото Getty Images

Зритель федерального канала долгое время в это верил. Верил, что Путин скромный. Ну, да, он не бедствует, президент все таки, но точно не живет как олигарх, которых все ненавидят.

У многих россиян открылись глаза на кремлевского президента и российская пропаганда сразу же попыталась эти глаза назад прикрыть.

Прессекретарь Путина Дмитрий Песков ожидаемо заявил, что этот домик не путинский. А на пропагандистских каналах сразу начали рассказывать что Путин – бедный как церковная крыса: ходит по воде и превращает воду в вино.

Бедный как церковная крыса

Помнится, про ручногодля Путина президента в Украине – Виктора Януковича – тоже рассказывали, как про скромного чиновника, который на досуге бегает по пенькам. А потом у него нашли золотые батоны.

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Ни для кого не секрет, что любимые марки Путина – Kiton и Brioni. Такие костюмы шьются от начала до конца одним портным в течение десятков часов и стоят от 5 тысяч евро.



"Дешевые" костюмы для Путина / Фото ТАСС

Только либо Киселева там держат в комнате грязи вневеденьи, то ли он, как бы это сказать, по-мягче, звездит, когда называет Бриони "простенькой" одеждой.

Где же скромность Путина

Убедить людей в скромности Путина у Киселева не выйдет. Аудитория разделилась на 2 лагеря:

те, кто и дальше верят в святость карлика;

те, кто очнулся. И тут российская пропаганда сыграла против самого Путина.

Кремль выдрессировал зомбированого зрителя так, что он верит информации по определенной модели. Российская пропаганда делает громкое заявление, которое рассчитано на резкую реакцию от аудитории.

Например! Вспомним известный фейк, который стал настоящим мемом, про распятого мальчика в трусиках, которого якобы украинские националисты казнили в Славянске. Те, кто поверил в это были в таком шоке, что даже не разбирались правда это или ложь. И не проверяли или не верили информации на адекватных ресурсах.

Как работате российская пропаганда

Так работает российская пропаганда – она делает вброс информации, рассчитывая заполучить необходимую первую реакцию. Все опровержения после сказанного зомбированная аудитория пропускает мимо ушей. Эта модель реакции на информацию уже вьелась в сознание любителей федеральщины.



Фильм о Путине / Фото с ютуб-канала Олексея Навального

Так же сработал на многих и фильм Навального:

► он дал информацию;

► вызвал необходимую реакцию населения – отвращение к зажравшемуся Путину.

Большинству шокированых людей теперь плевать на нелепые попытки Кремля оправдать своего карлика. Они видят свой пустой холодильник, разбитую районную больницу, высокие тарифы, низкие пенсии, а у Путина в этот момент ершики по 700 евро на винном заводе.

Что будет делать Путин

Что сейчас будет делать Путин? Очень просто, врать дальше. Бороться за остаток верущих в него. Люди увидели, что кремлевскому божку пустили кровь, а значит он не бессмертный. Но секта почитателей осталась и для них "шоу маст гоу он".

Для них найдут олигарха, которому Путин доверяет, и припишут российский Версаль. Владимирович, как простенький мужик, сфотографируется в тайге на своем прицепе для автомобиля. А Навального еще раз назовут агентом Штатов.

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Но главное, что очередной гвоздь в гробу правления Путина забит. Люди поняли, что это они на самом деле живут в комнате грязи.