В Україні через локдаун правоохоронці створили більше ніж тисячу рейдових груп. Усе для того, щоб перевіряти дотримання карантинних обмежень.

Наразі є порушники, які ще не зрозуміли, що таке жорсткий локдаун. Про це заявив радник міністра внутрішніх справ Михайло Апостол в ефірі одного з телеканалів, повідомляє 24 канал.

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За його словами, впродовж першого дня жорстких карантинних обмежень правоохоронці склали 292 адміністративних протоколи через порушення.

Апостол заявив, що з них найбільшу кількість зафіксували у Дніпропетровській області – 51 протокол.

Поліціянти внесли 1 361 постанову за неносіння масок,

– наголосив він.

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Апостол також розповів, що протягом 8 січня 2021 року, коли почали діяти обмеження, створили 1 200 рейдових груп. За його словами, загалом перевірили понад 13 000 суб'єктів та об'єктів господарювання.

"З них – майже 7 000 закладів торгівлі, 3 300 закладів харчування й розважальних закладів та понад тисячу перевізників", – підсумував Апостол.



Нові обмеження карантину 2021 року / Інфографіка 24 каналу