В Україні минає перший тиждень без роботи трьох телеканалів – NewsOne, ZIK, "112-Україна". Ці медіа давно звинувачували в роботі на Росію та розповсюдженні проросійських наративів. Усі три телеканали є у власності соратника Віктора Медведчука Тараса Козака. Та саме блокування помітно вплинуло на висловлювання депутатів від "Опозиційної платформи – За життя".

Так чи й же Крим

Найяскравіше відзначився найрейтинговіший член "Опоплатформи" й екскандидат у президенти Юрій Бойко. Що й не дивно, адже після блокування телеканалів, пов'язаних з Віктором Медведчуком, його охоче кликали на ефіри на інші телеканали.

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Так, на ефірі проєкту "Свобода слова Савіка Шустера" від 5 лютого експрем'єр-міністр України Арсеній Яценюк зачепив питання приналежності Криму й позиції щодо цього партії ОПЗЖ.

Ви в Україні не знайдете політика, який скаже, що "Крим – це Росія". Так само ви в Росії не знайдете політика, який скаже, що Крим – це Україна,

– відповів Юрій Бойко.

Як Бойко раніше висловлювався про Крим

Варто відзначити, що Юрій Бойко не вперше заявляє про українську приналежність Криму. Щоправда, його заяви ледь не співзвучні з позицією окупантів.

Зокрема, співголова "Опоплатформи" раніше в ефірах вищезгаданих телеканалів заявляв, буцімто українська влада "відштовхує" Крим. Він проштовхував вигідні для Росії меседжі щодо скасування економічної блокади, відновлення залізничного й авіаційного сполучення, а також водопостачання.

Свою позицію Бойко пояснював тим, що, мовляв, на окупованому півострові залишилися українські громадяни. Втім, Женевські конвенції прямо зазначають, що всю відповідальність за окуповані території несе виключно держава окупант.

У мережі досі є одразу декілька відео з Юрієм Бойком з телеканалів ZIK, NewsOne та "112-Україна", датовані різними роками – 2017, 2019, 2020. На них політик повторює одну й ту ж фразу:

Ви знаєте: ви не знайдете в Україні політика, який скаже, що "Крим – це Росія". Так само ви не знайдете в Росії політика, який скаже, що Крим – це Україна. Скажу відверто: єдиного рецепту по Криму немає, передовсім слід вирішити питання Донбасу.

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Також варто згадати й про інших партійців, адже саме ОПЗЖ в українській політиці мають ексклюзивне право на відвідини Криму під час окупації.

Так, за 7 років окупації часто відвідували півострів зокрема ще один лідер "Опоплатформи" кум російського президента Віктор Медведчук і топ-спікер політсили Нестор Шуфрич. Туди вони їздили буцімто відпочивати, але Медведчук мав і зустріч зі своїм кумом Володимиром Путіним.



Нестор Шуфрич у Криму в травні 2019 року / Фото пресслужби політика

Україні потрібен мир, але з ким воюємо?

Тут, як і у випадку з Кримом, риторика особисто Юрія Бойка практично не змінилася. Він говорить про те, що на Донбасі триває війна, але ніколи не вказує, з ким саме ми воюємо.

Крім того, "Опозиційна платформа – За життя" вже понад 6 років заявляє, що чітко знає, як закінчити війну. У політсили є чіткий план, але вона ще жодного разу не розповіла, що він передбачає. Така-ось таємниця.

"Відповідаючи на ці питання, хочу сказати наступне: наша політична сила знає та розуміє, як вирішити ці проблеми – яким чином робити так, щоб людям стало легше. На кожен виклик ми маємо свою відповідь, маємо свій план", – тільки й заявляє Бойко.

Його колега Нестор Шуфрич у контексті Донецька в ефірі телеканалу "НАШ" від 6 лютого доволі прозоро натякав на ще один російський наратив – федералізації України.

Політик стверджував, буцімто "Київ і Львів не можуть нав'язувати Донецьку, як той може жити". Схожу ідею проштовхував у своєму блозі від 7 лютого і Юрій Бойко, але конкретніше – у контексті української мови.

Ми запитали в людей у Донецькій і Луганській областях про те, що їх турбує найбільше. Мовне питання стало ще одним фактором, що розколює країну. Особливо гостро реагують жителі Донбасу,

– заявив Юрій Бойко.

Варто знати! Позиція партії ОПЗЖ – очевидна маніпуляція. Наприкінці січня 2021 року КМІС провела опитування й запитала, що українці думають про українську як мову обслуговування. На Донбасі цю ініціативу підтримують 59,5% жителів, загалом по Україні – 61,7%.

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То Росія ворог чи як?

Тут знову ж таки звернемося до Юрія Бойка, адже в ОПЗЖ так уже склалося, що саме він є найбільш медійним членом партії. В ефірі "Право на владу" від 4 лютого він висловився щодо того, якими, на його думку, повинні бути відносини з Росією.

"Я ніколи не приховував того, що я виступаю за припинення війни й нормалізацію відносин з сусідами, зокрема з Росією. Я це казав публічно. Я казав, що ми готові брати на себе відповідальність за переговори з цими бойовиками", – запевнив нардеп.

Варто зазначити, що до 2019 року саме "Опоплатформа" й відповідала за цей напрямок. Адже за президентства Петра Порошенка головним переговорником України в Мінську був Віктор Медведчук. Та за багато років він так і не зміг чи не схотів домовитися з кумом про мир.

У мене є політична позиція. Я її не приховував у минулому парламенті. Коли всі критикували того ж Порошенка, що він підписав Мінські угоди, я єдиний, хто його захищав. Власна фракція його "шеймувала". Я вважаю, що коли не буде вгамована ситуація з Росією, миру ми не досягнем,

– розповів Юрій Бойко.

До слова, на цьому ж ефірі колега Бойка Нестор Шуфрич заявив, що не може назвати Росію країною-агресоркою. Свою позицію він пояснив тим, що Росія – другий за обсягом торговельний партнер України.

Чому проросійські політики озвучують деякі "правильні" речі?

Після початку агресії Росії проти України кількість проросійськи налаштованих громадян у нашій державі істотно скоротилася. Імовірно, їх навіть менше, ніж рейтинги тої ж політичної сили "Опозиційна платформа – За життя".



Через це бути відверто проросійською політичною силою в Україні доволі складно. Адже якщо ти стверджуєш, буцімто "Крим – російський", отже розписуєшся в тому, що коли будеш при владі, будь-хто зможе анексувати частину держави.



Тому задля електоральних балів проросійські політики часто вдаються до з першого погляду проукраїнських меседжів. У такий спосіб ОПЗЖ заграє з не проросійськими громадянами, граючи переважно на економічній, а не ідеологічній тематиці.

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