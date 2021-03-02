Не пройшло й місяця з моменту закриття проросійських телеканалів ZIK, NewsOne та "112 Україна", як професійні пропагандисти спробували запустити свій новий проєкт. Вони відзначилися спробою працювати на "Першому незалежному".

Однак переможцями у відповідній ситуації їм так і не вдалося стати, адже не пропрацювавши й години в ефірі – їх відключили від трансляції. До такого кроку вдалися телекомунікаційні кабельні провайдери після того, як отримали вимогу від Служби безпеки не надавати жодних послуг новозліпленому телеканалу.

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Політолог Олег Саакян зазначив, що це була демонстрація того, що держава контролює ситуацію, адже відкриття цього телеканалу вплинуло б на рівень довіри до влади.

"Звісно, це в судах може бути "відкачано" назад, але це точно є сильним кроком з боку Зеленського щодо демонстрації власної рішучості по боротьбі з російським впливом", – сказав Саакян.

Як пропагандисти спробували взяти реванш

Історія спроби взяти реванш на новому медіамайданчику почалася з того, що 100 працівників медведчуківських телеканалів спершу створили холдинг "Новини" – зі статутним капіталом всього 100 гривень.

З такими статками, за даними видання "Детектор медіа", вони викупили Львівський телеканал "Перший незалежний", на базі якого і почали лити стару пропаганду, переконуючи, що вони просто втілення незалежності та любові до України.

Утім попри багатообіцяльну назву, незалежності там, звісно, не було й бути не може. Запуск та розкрутка нового телеканалу справа не дешева, коштує таке задоволення не 100 гривень і навіть не 100 зарплат працівників каналу.



Провайдерам заборонили надавати послуги пропагандистам / Скриншот з відео 24 каналу

За словами медіаексперта Дмитра Сіманського, щоб створити якісний продукт, потрібно щонайменше сотні тисяч доларів. Утім факт купівлі саме львівського телеканалу та ще й у представника партії "Свобода", на думку політолога Олега Саакяна, є досить тривожним знаком.

Блокування телеканалів вплинуло на рейтинг Медведчука

Не шкодуючи грошей, Віктор Медведчук поспішав повернути свого глядача, адже закриття телеканалів не тільки зменшило вплив на них, це боляче вдарило і по його особистому рейтингу.



Закриття телеканалів вдарило по рейтингу Медведчука / Скриншот з відео 24 каналу

Кум з Кремля не заступився, а відтак і грізність образу Медведчука стрімко падає в очах однопартійців, де водночас немає монолітності і на роль нового улюбленця Путіна вистачає охочих. Проте залежних від проросійської істерії глядачів – трохи зменшиться.

Сотні тисяч людей дивилися ці телеканали. Ці люди в якийсь момент втратили чергову свою дозу "антиукраїнського наркотику". Їм перестали кожні 15 хвилин розповідати про злочинних "соросят" чи змову масонів,

– пояснив медіаексперт Дмитро Сіманський.

Що робитимуть глядачі медведчуківських телеканалів

Очевидно, що спроби створення нових телеканалів, інформаційних сайтів, телеграм-каналів є і будуть. Утім швидко відновити збитий рейтинг не вдасться, а відтак – глядач розпорошиться.

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Так звані прихильники медведчуківських телеканалів можуть звернути увагу на схожі – проросійські. Однак є ймовірність переходу на проукраїнські телеканали. Проте у "зазомбованих" глядачів з'являється можливість зняти путінські окуляри і поглянути на світ українськими очима.