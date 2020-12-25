Ялинка – важливий атрибут новорічних свят. Втім, важливо пам'ятати і про небезпеки, які можуть трапитись під час прикрашання зимового дерева, і завчасно запобігти їм.

Рятувальники Державної служби з надзвичайних ситуацій нагадали про заходи безпеки під час прикрашання ялинки на своїй сторінці у фейсбуці. Якщо дотримуватись кілька простих правил – ваше свято нічого не зіпсує.

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Як безпечно прикрашати ялинку

► Установлюйте новорічну красуню якомога далі від опалювальних приладів і джерел відкритого вогню – камінів, газових плит, тощо.

► Крім цього, під час вибору штучної ялинки віддавайте перевагу моделям, які мають спеціальне протипожежне покриття. Про це ви можете дізнатись з інформації на упаковці;



Ставте ялинку подалі від вогню ​/ Фото Unsplash

► Ялинку також важливо правильно зібрати та надійно закріпити. Іграшки варто рівномірно на ній розподілити, тоді ви будете впевнені, що дерево не впаде і прикраси не розіб'ються. Особливо це небезпечно, якщо вдома є малі діти;

► Збирайте штучну ялинку згідно з інструкцією. У процесі складання не підпускайте до неї дітей;

► У кімнаті, де стоїть ялинка, малята повинні перебувати тільки під наглядом дорослих. Ще краще – встановіть невеличку огорожу навколо новорічної красуні;



Як прикрашати ялинку / Фото Unsplash

► На ялинку категорично не можна встановлювати свічки та бенгальські вогні. Ще небезпечніше, якщо ваше деревце прикрашене паперовими іграшками або є "сніг" із вати чи паперові іграшки;

► Для дитячої безпеки ялинку краще прикрасити легкими іграшками, які не б'ються (бантиками, шишками, кульками зі склопластику);



Потурбуйтесь про безпеку дітей / Фото Unsplash

► Не забувайте і про правила електробезпеки. Для прикраси ялинки не можна використовувати несправні й не сертифіковані електричні вироби.

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