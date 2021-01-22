Українські владі необхідно співпрацювати з новообраним президентом Джо Байденом. Однак не варто очікувати, що новий глава Білого дому повністю змінить ситуацію в нашій державі.

Успіх України залежить першочергово від самих українців, а не від Джо Байдена. Таку думку в програмі "6/9" на 24 каналі озвучила виконавча директорка Центру протидії корупції Дар'я Каленюк.

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"Не треба очікувати, що спуститься месія, пришестя Байдена і врятує Україну. В нас є свій президент, в нас є наша влада і народ України, який також має змусити українську владу скористатись цим унікальним моментом, не скотитись назад до Кремля і до Росії", – зазначила Каленюк.

За її словами, зараз різні корупціонери та олігархи вкладають в судові гілки влади, парламент, різні медіа пропаганду для того, щоб переконати українців, що Захід – це зло.

Зараз це дуже сильно активізувалось в момент переходу влади США. Росія намагається зробити так, щоб в Україні відбувся розворот, і щоб не було довіри до нашої влади та уряду. Щоб ми самі сказали, що ми хочемо дружити з росіянами, ми в них візьмемо грошей, що нам не потрібні МВФ, реформи, саджання корупціонерів,

– заявила вона.

Також наголосила: "Кожен з нас має брати відповідальність за те, щоб Україна відбулася. Відбулася справедлива Україна і протидіяти Кремлю. Українці мають думати, за кого вони голосують, витрачати час, щоб перевіряти інформацію".

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