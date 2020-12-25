Попри так званий режим тиші, окупанти знову цілять по позиціях Збройних сил України, до того ж з мінометів. Втім армійці присікали вже декілька спроб окупантів наблизитися до їхніх позицій в районі Світлодарська.

Захисники особисто розповіли, як їм це вдалося – читайте у матеріалі журналістів 24 каналу.

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Військовослужбовці постійно спостерігають за противником. Є безліч ділянок, які цікаві ворогу. Втім, наші захисники не дозволяють рухатись їм далі.

Постійно спостерігаємо. Не лише по лінії оборони батальйону, а й в глибину. Вони спланували собі вихід, але наразі це неможливо зробити,

– каже військовослужбовець ЗСУ з позивним Єрмак.

Михайло один з тих, хто тоді вчасно помітив ворога. На фронті він вже 5 ротацію. Тож добре знає, втрачати пильності тут не можна. Кілька років тому на війні, він втратив побратима.

"Загинув. Ось тут у Зайцево, з правої сторони. А вже мав бути вдома. Попала міна під ноги. Молодий хлопець загинув, друг", – сказав військовослужбовець ЗСУ Михайло.

Зверніть увагу! У результаті збройної агресії Росії проти України загинули понад 14 тисяч людей. Водночас приблизно 40 тисяч – отримали поранення. Окрім того, понад 1,5 мільйона мешканців Криму та Донбасу були змушені покинути свої будинки як внутрішньо переміщені особи, також – переїхати на контрольовану Україною територію.

Докази участі РФ у війні

Втім, військові продовжують тримати фронт. Злагоджені дії дають результат – вчергове армійці відтіснили противника. Тікаючи, окупанти залишили чимало доказів російської агресії на сході України.

Виявили на місці установку дистанційного мінування ПКМ-1 (переносний комплекс мінування), який перебуває на озброєнні у Російської Федерації,

– сказав військовий Анатолій.

Військові розповідають, такі міни рідко вбивають, проте калічать бійців. Використання таких мін заборонено Женевською конвенцією, але попри це, ворог використовує їх і не звертає уваги на міжнародні домовленості.



Вороги стали зухвалішими / Скриншот з відео

Окупанти стали зухвалішими

Олександр вже вдруге повертається на цю ділянку фронту. Каже, в порівнянні з минулим роком, поводитися окупанти стали зухвалішими.

"Не дуже ховаються. Бо ми не стріляємо по них, вони вільно пересуваються! Копають, зривають", – ділиться Олександр.

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Щодо використання зброї, то ворог, вже не гатить без розбору. Стріляє рідко, проте влучно. Армійці кажуть, що намір окупантів – це зайняти стратегічно вигідні висоти, щоб узяти вогневу перевагу і унеможливити ефективне ведення бойових дій українськими підрозділами.

Не нехтує ворог використовувати і міномети. Лише за цей тиждень у бік армійців, які тримають оборону вздовж Світлодарської дуги окупанти випустили 4 120-ті міни і майже чверть сотні 82-міліметрових мін.