2020 – це рік карантину, нових звичок та обмеженого спілкування. Світ почав жити у новій реальності – пандемія змусила багатьох розвиватися та перекваліфікуватися.

Що змінив 2020 рік – реальні історії людей читайте в матеріалі 24 каналу.

До теми Русалонька 2.0, корабельна сосна і "потім помремо": курйози, якими запам'ятався 2020 рік

Окрім носіння захисних масок та постійного використання антисептику, ми перестали торкатися обличчя, почали частіше мити руки та тримати дистанцію. Рідшими стали відвідини батьків, а робота обмежилась чотирма стінами вдома.

Робота вдома

В одному з міжнародних технологічних холдингів в Україні, який охоплює кілька компаній, розповіли про свій досвід віддаленої роботи. Компанія складається з понад 800 працівників, однак, робочі місця в офісі зараз фактично порожні.

"Офіс працює, але ми рекомендуємо не приходити, адже все ж за весь цей рік були випадки захворювання", – пояснила HR міжнародного технологічного холдингу Вікторія Дзиба.



Багато людей перетворили свій дім в офіс / Фото Ivan Samkov, Pexels

До карантинних обмежень компанія не мала досвіду віддаленої роботи, тому пристосовуватися до нових реалій почали вже з перших днів пандемії.

"Звичайно ж всі наші компанії перейшли в онлайн-режим, нам було дуже важко. Ми максимально намагалися допомагати хлопцям, генерували різні дайджести, гайди, різні онлайн-формати, які допомогли б адаптуватися до нового формату", – пригадала Вікторія Дзиба.

Онлайн-навчання

Та в онлайн пішла не тільки робота, а й навчання. Студентка другого курсу Львівської політехніки Дар'я Сапожник розповіла, що сесію вже не один раз здавала у віртуальній реальності.

Цього навчального року ми взагалі не поверталися до університету, не бачились з одногрупниками і навіть не бачили нових викладачів, з якими в нас зараз заняття,

– зазначила Дар'я Сапожник.

Дівчина вважає, що складно не навчатися, а навчати. До дистанційних занять та іспитів студенти призвичаїлися швидко. Розібратися з онлайн-платформами складніше було викладачам.



2020 рік перевів навчальний процес в онлайн / Фото Julia M Cameron, Pexels

З ресторану – в службу доставки

Чи не найбільше пандемія вдарила по ресторанному бізнесу. Альона Бебко-Мінаєва розповіла, що її родина ресторатори у третьому поколінні. За увесь час існування їхнього бізнесу, зачиняли заклади хіба що на ремонт. Утім у 2020 році довелося проявляти гнучкість.

"Азіатський ресторан почав ліпити пельмені, бо це було актуально", – розповіла рестораторка.



Ресторани навчились працювати в новому форматі / Фото Norma Mortenson, Pexels

Щоб не залишити людей без роботи та грошей потрібно було діяти оперативно. Вже на другий день оголошеного карантину власники разом з персоналом почали переформатовувати ресторанний бізнес на доставку їжі.

"Колись ми думали, що треба запустити доставку, зробити сайт, але ніяк руки не доходили, а тут за тиждень дуже швидко все зробили. Всі працівники допомагали, ті що старші – були вдома, а молодші – були кур'єрами", – пригадала Альони Бебко-Мінаєвої.

Чого нас навчив 2020 рік – дивіться у відео: