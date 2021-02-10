Вона гниє, але варто побоюватись, – Яковина про ядерну зброю Росії

Джерело:24 канал
У Росії є ядерна зброя, яка лякає та дійсно є небезпечною для всього світу. Звісно, вона вже довго лежить, гниє, однак це не є причиною, щоб припинити її боятися.
Таку думку в ефірі програми "Що це було" висловив політичний оглядач Іван Яковина. Він запевнив, що наразі українцям доводиться і сміятися з президента Росії Володимира Путіна, і боятися його.
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За його словами, лише сміятись з Путіна не вийде саме через те, що у нього є ядерна зброя, яка загрожує всьому світу.
Так, ця зброя потроху гниє, стає менш небезпечною. Однак вона досі достатньо небезпечна,
– запевнив Яковина.
Він додав, що панічно боятися російської зброї не треба, однак трохи побоюватись – варто.
"Як Путін сам говорив: "Миша, яку загнали в глухий кут, може піти на страшні кроки", – підсумував політичний оглядач.
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