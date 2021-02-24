Чи є ядерна зброя Росії в окупованому Криму: що каже українська розвідка

Росія вивчила усі можливості щодо розміщення ядерної зброї на території окупованого Криму. Проте наразі у Кремлі вважають це недоцільним.

Таку інформацію оприлюднив Вадим Скібіцький, представник Головного управління розвідки українського Міністерства оборони.

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Він пояснив, що Кремль наразі забезпечується базами, розміщеними на території Краснодарського краю та Ростовської області. Тобто тими, які розташовані на території Росії.

Проте, за словами Скібіцького, окупанти вже проаналізувати всі можливості та дослідили стан об'єктів, які використовувалися у часи СРСР. Зокрема – звернули увагу на об'єкт "Феодосія 13".

"Феодосія 13" викликала у них найбільший інтерес. Вони зробили його перевірку, інспекцію. Визначили, які необхідні роботи, скажімо, для обсервації, для охорони,

– зауважив він.

Й додав, що ядерна зброя в окупованому Криму може загрожувати не лише безпеці Чорноморського регіону. Мовляв, це може стати проблемою більш регіонального, європейського характеру.

Що відомо про "Феодосію-13"

Дані з "Вікіпедії"

Це – радянський склад ядерної зброї в урочищі Кизилташ, що неподалік Ялти у Криму.

Об'єкт споруджували у 1951 – 1953 роках. Його розсекретили у 1994 році.

Вже у 1996 році атомні бомби з "Феодосії-13" вивезли до Росії.

Заборона ядерної зброї у світі

► Варто зауважити, що 22 січня 2021 року набув чинності перший в історії договір про заборону ядерної зброї. До нього вже приєдналася 61 країна світу.

► Жодна з країн із ядерним озброєнням не ратифікувала угоду. Мовиться про США, Японію, Росію, Велику Британію, Францію, Індію, Пакистан, Китай, та Північну Корею.

► Раніше президент Зеленський висловився щодо повернення ядерного статусу Україні. Він вважає, що це неправильно. Адже треба дотримуватись демократичних цінностей.