Я знайшла справді круті: 7 книг про виховання дітей
Я люблю абсолютно різну літературу. За очевидних причин останній рік минув за педагогічними книгами, які розповідають про виховання дітей.
Література для молодих батьків: що почитати?
Я любила читати з дитинства. Обожнювала ходити до книжкових магазинів і постійно просила мені купити нове видання, хоча до ознайомлення з багатьма з них так і не доходила. В школі програму опановувати було складно, але вже в інституті я дорвалась до всієї відомої та не дуже літератури, й за 2 роки повністю посадила зір, але перечитала десятки книг.
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Зараз я люблю абсолютно різну літературу. За очевидних причин останній рік минув за педагогічними книгами, які розповідають про виховання дітей. Як не дивно, серед масиву видань та лекцій, я знайшла справді круті книги, які представляють діаметрально протилежні судження. Інформація у них різна, але, врешті, це справа особисто кожного, адептом яких методів та думок ставати. Тих, хто цікавиться, впевнено раджу:
- "Важливо, щоб ваші батьки прочитали цю книжку (а ваші діти радітимуть, якщо і ви це зробите)", Філіппа Перрі
- "Як стати "лінивою мамою"", Анна Бикова
- "Если с ребенком трудно", Людмила Петрановська
- "Тайная опора. Привязанность в жизни ребенка", Людмила Петрановська
- "Початок життя вашої дитини", Євген Комаровський
- "Пока-я-не-Я", Дмитро Троїцький
- "Французские дети не плюются едой. Секреты воспитания из Парижа", Памела Друкерман
Джерело: Facebook
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