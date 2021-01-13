Я люблю абсолютно різну літературу. За очевидних причин останній рік минув за педагогічними книгами, які розповідають про виховання дітей.

Література для молодих батьків: що почитати?

Я любила читати з дитинства. Обожнювала ходити до книжкових магазинів і постійно просила мені купити нове видання, хоча до ознайомлення з багатьма з них так і не доходила. В школі програму опановувати було складно, але вже в інституті я дорвалась до всієї відомої та не дуже літератури, й за 2 роки повністю посадила зір, але перечитала десятки книг.

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Зараз я люблю абсолютно різну літературу. За очевидних причин останній рік минув за педагогічними книгами, які розповідають про виховання дітей. Як не дивно, серед масиву видань та лекцій, я знайшла справді круті книги, які представляють діаметрально протилежні судження. Інформація у них різна, але, врешті, це справа особисто кожного, адептом яких методів та думок ставати. Тих, хто цікавиться, впевнено раджу:

"Важливо, щоб ваші батьки прочитали цю книжку (а ваші діти радітимуть, якщо і ви це зробите)", Філіппа Перрі

"Як стати "лінивою мамою"", Анна Бикова

"Если с ребенком трудно", Людмила Петрановська

"Тайная опора. Привязанность в жизни ребенка", Людмила Петрановська

"Початок життя вашої дитини", Євген Комаровський

"Пока-я-не-Я", Дмитро Троїцький

"Французские дети не плюются едой. Секреты воспитания из Парижа", Памела Друкерман

Джерело: Facebook