Президент Володимир Зеленський наголосив, що перезавантаження Конституційного Суду вкрай необхідне. На думку глави держави, воно має розпочатись з того, що Олександр Тупицький має покинути посаду голови КСУ.

Перезавантаження суду має розпочатись з відставки Тупицького

Зеленський впевнений, судді Конституційного Суду перевищили свої службові повноваження. Про це президент розповів в інтерв'ю "Фокусу".

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Я вважаю, що Тупицький не може бути головою КСУ. Перезавантаження суду має розпочатись з цього. Я навіть не погрожую. Конфлікт з державою, конфлікт з суспільством, конфлікт з президентом. Цього достатньо аби людина пішла,

– сказав Зеленський.

Подання у відставку Тупицького, вважає гарант, було б "нормальним чоловічим кроком". Зеленський розповів, що перевищення повноважень КСУ розпочались з НАБУ – коли поставили під сумнів, що президент може призначати директора Бюро.

Альтернативи вирішенню ситуації поки нема

Зеленський впевнений, що саме законопроєкт про звільнення усіх суддів Конституційного Суду, який він направив до Верховної Ради, зупинив служителів Феміди від наступних неправомірних рішень.

Я звернувся до Верховної Ради з напрацювання законодавчих змін, тому що який би не був закон, напрацьований РНБО, досі жодна людина в Україні та світі не знайшла аналог вирішення цій проблемі. Ми сиділи з РНБО і шукали рішення. Нема альтернативи,

– розповів президент.

Венеціанська комісія дала рекомендації щодо роботи КСУ

Нещодавно Венеціанська комісія дала рекомендації Україні щодо того, що робити з Конституційним Судом після скандального рішення щодо скасування відповідальності за недостовірне е-декларування. Експерти запропонували впровадити нову процедуру призначення суддів КС із залученням міжнародних експертів та представників громадянського суспільства.

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, що має вдосконалити діяльність Конституційного Суду. Він мав би вирішити конституційну кризу в Україні. Проте у Центрі протидії корупції документ розкритикували.

Зверніть увагу! Голова КСУ Тупицький отримав повістку на допит в Офіс генерального прокурора на 28 грудня. За інформацією ЗМІ, мовиться про справу щодо приватизації Зуївського енергомеханічного заводу в Донецькій області.