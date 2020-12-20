Володимир Зеленський заявив, що підтримує обрану президентку Молдови Майю Санду. Глава України симпатизує Молдові з таким лідером.

Український президент в інтерв'ю The New York Times зазначив, що ще до виборів симпатизував Майї Санду як лідеру.

Дізнайтеся більше Президентка Молдови Санду приїде в Україну: коли це станеться

Однак додав, що Україна не могла відкрито підтримувати конкретного кандидата.

"Я зустрічався з нею, знаю її позицію щодо Криму. Мені її позиція щодо України загалом, щодо війни на Донбасі зрозуміла набагато більше, ніж позиція попереднього президента Додона", – заявив Зеленський.

Український лідер розповів, що ще до виборів говорив Санду, що яким би не був результат голосування, від України можна очікувати на підтримку.

Мені дуже симпатична Молдова загалом з таким лідером, і я бажаю їй демократичного розвитку. Молдова цього заслуговує,

– підсумував Зеленський.

Та додав, що очікує зустрічі з Санду після її інавгурації.

Зверніть увагу! Володимир Зеленський запросив Майю Санду до Києва під час першої телефонної розмови наступного після президентських виборів дня. Згодом лідерка Молдови підтвердила, що свій перший візит на посаді президента здійснить саме до Києва.