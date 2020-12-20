Я підтримую Санду і симпатизую Молдові з таким лідером, – Зеленський
Володимир Зеленський заявив, що підтримує обрану президентку Молдови Майю Санду. Глава України симпатизує Молдові з таким лідером.
Український президент в інтерв'ю The New York Times зазначив, що ще до виборів симпатизував Майї Санду як лідеру.
Дізнайтеся більше Президентка Молдови Санду приїде в Україну: коли це станеться
Однак додав, що Україна не могла відкрито підтримувати конкретного кандидата.
"Я зустрічався з нею, знаю її позицію щодо Криму. Мені її позиція щодо України загалом, щодо війни на Донбасі зрозуміла набагато більше, ніж позиція попереднього президента Додона", – заявив Зеленський.
Український лідер розповів, що ще до виборів говорив Санду, що яким би не був результат голосування, від України можна очікувати на підтримку.
Мені дуже симпатична Молдова загалом з таким лідером, і я бажаю їй демократичного розвитку. Молдова цього заслуговує,
– підсумував Зеленський.
Та додав, що очікує зустрічі з Санду після її інавгурації.
Поділитися новиною