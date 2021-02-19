Я рятую НАБУ і його директора, – Малюська пояснив, чому Ситника звільняють

Кабінет Міністрів подав до Верховної Ради законопроєкт про звільнення керівника НАБУ Артема Ситника. Міністр юстиції Денис Малюська заявив, що він розроблений з метою забезпечити незалежність НАБУ.

Зараз статус НАБУ та його очільника дуже хитрий й перед Міністверством юстиції стоїть актуальне питання цей статус нормалізувати. Таку думку Малюська озвучив в інтерв'ю 24 кааналу.

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Ставлення світу

За його словами, міжнародні організації недоволені очільником НАБУ, зокрема Міжнародний валютний фонд.

Малюська розповів, що 6 місяців надсилав офіційні листи в міжнародні організації, щоб переконати їх у тому, що міністерство роботою Артема Ситника – задоволені.

Я рятую НАБУ і його директора від корумпованої еліти, яка намагається знищити незалежну інституцію НАБУ і перетворити на кишеньковий орган, яким можна потім керувати,

– заявив він.

Що відлякує МВФ

Міністр переконує, що МВФ турбують рішення, які фіксують неконституційність призначення Ситника на посаду та ухвала Оуружного суду міста Києва, за якою він не має права займати місце директора.

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