Руслан Хомчак вважає командувача Повітряних сил гідною та досвідченою людиною, готовою загинути на війні. Головнокомандувач ЗСУ особисто був готовий взяти Сергія Дроздова на поруки.

Хомчак переконаний, що Дроздов нікуди не втече

Своє ставлення до підозри Сергієві Дроздову у справі про катастрофу військового літака Ан-26ш у Харківській області Руслан Хомчак прокоментував в інтерв'ю"Обозревателю".

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Головнокомандувач ЗСУ не розуміє, чому Дроздову хотіли на 3 місяці обмежити волю, адже він нікуди не тікав. За його словами, відповідальність командувача Повітряних сил не у зльоті та посадці навчальних літаків.

Його відповідальність – протиповітряне прикриття державних об'єктів, чергові сили та засоби, які моментально реагуватимуть на будь-які загрози, готовність ППО, бойової авіації,

– пояснив Хомчак.

Він переконаний, що не можна просто так ставити тавро. А також запевнив, що жоден генерал ЗСУ не може нікуди втекти.

Головнокомандувач ЗСУ був готовий взяти Дроздова на поруки

Щодо Дроздова я особисто підписував клопотання до суду – що готовий узяти його на поруки,

– додав генерал-полковник.

Хомчак вважає Дроздова дуже гідною людиною, "бойовим льотчиком, готовим загинути на війні".

Він також визнає, що у катастрофі на Харківщині було багато порушень. Він за те, щоб слідство назвало імена всіх винних і що конкретно вони зробили.

"Дроздов хоче того ж. Він 40 років гідно служив в армії, гідно воював, а зараз негідно вчинить? Я не вірю", – наголосив Хомчак. Він вважає, що кожен може опинитися на його місці. Однак вірить, що в Україні є правосуддя і справедливість.

Зверніть увагу! Раніше Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід 3 військовим посадовцям, яких підозрюють у катастрофі літака Ан-26 під Харковом 25 вересня 2020 року. Серед них – командувач Повітряних сил ЗСУ, командир військової частини у Чугуєві та керівник польотів. Які саме запобіжні заходи їм обрали читайте за посиланням.