Я не знаю, в чому винна, – Венедіктова про справу Стерненка
Ірина Венедіктова заявила, що не розуміє, чому всі звинувачують її в ув'язненні активіста Сергія Стерненка. За словами генпрокурорки, цим займався суд та слідство.
Джерело:Інтерфакс-Україна
Що заявила Венедіктова
Генеральна прокурорка наголосила, якщо слідство припустилося помилки і притягнуло до відповідальності завідомо невинного, то за це передбачена кримінальна відповідальність.
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За словами Венедіктової, вона добре ставиться до мітингів. Чиновниця наголосила, що є університетським професором, тому вона завжди з громадськістю.
"Якщо люди незадоволені, то мають право на протести, у разі, коли влада не чує їх по іншому", – зауважила вона.
Венедіктова також наголосила, що певні кримінальні провадження можуть комусь не подобатися.
У цивілізованих країнах оцінку завжди дає суд. Коли вулиці не подобається, вулиця йде і проштовхує рішення. Це дає прецедент коли кожне рішення можна переглядати,
– заявила генпрокурорка.
Вона додала, що тоді таку можливість значить треба давати всім, кому винесли вирок. Венедіктова нагадала, що справа Стерненка тягнеться ще з 2016 року, а обвинувальний акт не змінювали.
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"Чому зараз винна Венедіктова – я не знаю, але це знову таки питання політичної вуличної риторики. Правоохоронці повинні виконувати свою роботу, а не гратися зі свідомістю громадян",– підсумувала чиновниця.
Головне про вирок Стерненку
- 23 лютого активіста засудили до 7 років і 3 місяців ув'язнення через нібито викрадення депутата, аби заволодіти його 300 гривнями.
- На таке рішення суду Стерненко подав апеляцію.
- Однак слідчий суддя не розглянув клопотання, бо "не помітив" активіста у залі суду.
- Через ув'язнення активіста в Україні спалахнули протести. Нову акцію запланували на 20 березня під Офісом Президента.
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