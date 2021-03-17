Ірина Венедіктова заявила, що не розуміє, чому всі звинувачують її в ув'язненні активіста Сергія Стерненка. За словами генпрокурорки, цим займався суд та слідство.

Що заявила Венедіктова

Генеральна прокурорка наголосила, якщо слідство припустилося помилки і притягнуло до відповідальності завідомо невинного, то за це передбачена кримінальна відповідальність.

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За словами Венедіктової, вона добре ставиться до мітингів. Чиновниця наголосила, що є університетським професором, тому вона завжди з громадськістю.

"Якщо люди незадоволені, то мають право на протести, у разі, коли влада не чує їх по іншому", – зауважила вона.

Венедіктова також наголосила, що певні кримінальні провадження можуть комусь не подобатися.

У цивілізованих країнах оцінку завжди дає суд. Коли вулиці не подобається, вулиця йде і проштовхує рішення. Це дає прецедент коли кожне рішення можна переглядати,

– заявила генпрокурорка.

Вона додала, що тоді таку можливість значить треба давати всім, кому винесли вирок. Венедіктова нагадала, що справа Стерненка тягнеться ще з 2016 року, а обвинувальний акт не змінювали.

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"Чому зараз винна Венедіктова – я не знаю, але це знову таки питання політичної вуличної риторики. Правоохоронці повинні виконувати свою роботу, а не гратися зі свідомістю громадян",– підсумувала чиновниця.

Головне про вирок Стерненку

23 лютого активіста засудили до 7 років і 3 місяців ув'язнення через нібито викрадення депутата, аби заволодіти його 300 гривнями.

На таке рішення суду Стерненко подав апеляцію.

Однак слідчий суддя не розглянув клопотання, бо "не помітив" активіста у залі суду.

Через ув'язнення активіста в Україні спалахнули протести. Нову акцію запланували на 20 березня під Офісом Президента.



Що відомо про вирок Стерненку / Інфографіка 24 каналу