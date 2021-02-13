Я не планую займатися політикою, – Сенцов
Олег Сенцов заявив, що найближчим часом він не планує йти у політику. Однак колишній політичний полонений наголосив, що не зарікається.
Джерело:НВ
Що сказав Сенцов
Режисер наразі не бачить політичних партій, які були б для нього близькі.
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Я не збираюся займатися політикою, принаймні у найближчій перспективі. Знову ж таки, зарікатися не збираюся, але я не бачу політичних партій, які були б мені близькі й цікаві,
– пояснив Сенцов.
Він додав, що наразі займається тим, що його цікавить: "Громадянською діяльністю, пов'язаною з політв'язнями, творчістю, кіно. Я читаю книги, подорожую".
Забагато часу провів за ґратами
Сенцов пояснив, що він провів у в'язниці багато часу, аби одразу йти у політику.
Він розповів, що досі згадує тюремні будні. "Іноді кажу: "А от у нас…", маючи на увазі у тюрмі. Всім розповідаю про тюремні взаємини або приколи".
За словами режисера, у таких випадках йому нагадують, що він давно вже на волі. "Але все одно, на свободі я – 1,5 року, а в тюрмі провів 5,5 року".
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