Я абсолютно не очікувала, що мені запропонують стати послом України у США, – Маркарова

Оксана Маркарова зізналася, що не була готова до розмови про власне призначення на посаду пані посла України у США. На той час Маркарова не планувала повертатися на державну службу.

Призначення Маркарової ініціював глава Міністерства закордонних справ України. Згодом політикиня мала розмови з ним та президентом Зеленським.

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Ще дорогою на зустріч Маркарова уявити не могла, про що з нею розмовлятимуть. Замість державної служби вона планувала активно працювати над стартапом "Архідата".

Тож думала, що мене покликали (на зустріч в Офіс Президента – 24 канал) порадитися. Можливо, як ексміністра фінансів, з профільних для мене питань. Я абсолютно не очікувала, що мені запропонують стати послом України у США,

– зауважила пані посол.

Що Маркарова думає про власне призначення

У неї немає формальної дипломатичної освіти, однак є немаленький досвід.

До роботи пані послом її підготувала робота в американських компаніях та навчання в Університеті Індіани. Там вона здобула ступінь магістра в галузі міжнародних публічних фінансів і торгівлі.

Цікавим досвідом є також робота у Світовому банку.

Пані посол добре знає США. Вона зауважила, що "міністр фінансів – один з найбільш залучених перемовників, якщо мовиться про міжнародний напрям". Саме міністр фінансів проводить переговори з іноземними партнерами та різними міжнародними фінансовими організаціями. Зокрема, МВФ чи Світовим банком.

Посаду пані запропонували насамперед через значну кількість успішних перемовин, які Маркаровій вдалося провести за 5 років.

У переговорах з МВФ ключову роль відіграє не посол, а саме міністр фінансів.

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