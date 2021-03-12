Я не навмисно, – Потураєв пояснив, як опинився у реєстрі корупціонерів

Народний депутат від партії "Слуга народу" Микита Потураєв опинився у реєстрі корупціонерів НАЗК. За словами політика, він випадково порушив законодавство.

Чому Потураєв опинився у реєстрі корупціонерів

Потураєв заявив, що у 2020 році дійсно порушив законодавство. Втім трапилося це, мовляв, випадково.

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За словами нардепа, тоді він забув вчасно задекларувати новопридбаний автомобіль. Потураєв каже, що про це він сам повідомив Національне агентство з питань запобігання корупції.

Всі такі рішення відразу потрапляють у публічний реєстр, тому мені трохи дивно, звідки стільки новин про це навіть через рік,

– наголосив політик.

Потураєв підкреслив на своєму розумінні того, що він "вчинив адміністративне правопорушення". Тому, за словами нардепа, осінню 2020 року, за рішенням суду, він сплатив штраф – 1700 гривень.

Зараз "слуга народу" здивований, чому всі пишуть про цю ситуацію.

державним установам перевіряти, чи у реєстрі корупціонерів компанія, яка бере участь у їхньому тендері.

Нещодавно НАЗК оновило реєстр корупціонерів. Тепер на сервісі доступна карта порушень в окремих областях України. Оновлення дозволяють