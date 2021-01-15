Народну депутатку Елизавету Ясько з фракції "Слуга народу" звільнили з посади голови делегації України в Парламентській асамблеї Ради Європи через "серйозні розбіжності" з колегами. А її заміна – це заміна цінностей.

Таку думку висловила сама Ясько в ефірі 24 каналу. Вона також прокоментувала ситуацію в монобільшості.

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Нардепка переконана, що ніякі принципи та цінності не можуть замінити якісь посади. Вона заявила, що така "заміна" сталася через тиск на її колег різних груп впливу у парламенті.

Після того, як я не раз голосувала щодо призначення Шкарлета, чи конкурсній комісії САП не так, як голосувала більшість разом з представниками ОПЗЖ, до мене не раз прямо звертались і погрожували санкціями,

– розповіла нардепка.

Про ситуацію в монобільшості

Судячи з аналізу Комітету виборців, лише 211 депутатів зі "Слуги народу" голосують за закони, а три десятки – проти чи утримуються. За словами нардрепки, загрози для голосування почались дуже давно.

"Тієї монобільшості, яка була на початку – давно не існує, тому що ці цінності розпродали для якихось швидких девідентів", – сказала Ясько.

Тому, вона вважає, що на 2021 рік існує величезна небезпека під час голосувань. Вона також наголосила, що думки поляризуються.

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