Я бультер'єр Зеленського, – Тищенко відреагував на чутки про нову посаду

У ЗМІ з'явилася інформація, що Миколу Тищенка можуть призначити керівником партійного осередку "Слуги народу" на Закарпатті. Що про це каже сам нардеп – читайте далі.

На питання про ймовірне призначення Тищенко прямо не відповів. Проте запевнив, що він – "бультер'єр президента". Мовляв, працюватиме там, де його робота буде потрібною.

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Про призначення на Закарпатті

Народний депутат зазначив, що Закарпаття наразі є одним з найскладніших регіонів в Україні. Зокрема – через те, що там щонайменше 5 разів змінювалася влада.

"А люди залишалися і цінували головні людські правила – любов, добро, працю. Тому маємо зробити все, аби забезпечити їх по всій Україні робочими місцями та гідною зарплатою", – додав він.

Тищенко прокоментував ймовірне нове призначення: дивіться відео



Як у лютому повідомляло видання LB, Тищенку готують нову посаду на Закарпатті. Проте наразі він все ще очолює київський осередок "слуг народу".

Видання писало, що одним із пріоритетних завдань для народного депутата на Закарпатті мало б бути відновлення роботи місцевого аеропорту.

Про співпрацю Ради та Кабміну

Під час з'їзду "Слуги народу" до політика підійшли депутати Закарпаття, аби поспілкуватися про комунікацію Ради та Кабміну. Тищенко пояснив все на прикладі про приготування кави.

"Для того, аби приготувати каву, потрібна кава, машинка, стаканчик та бажання її випити. Але сьогодні не час для кави, сьогодні час засукати рукава і працювати", – пояснив Тищенко.