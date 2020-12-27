Глава комітету Нацради реформ Міхеіл Саакашвілі закликав звільнити генерал-майора Сергія Кривоноса з посади заступника секретаря РНБО. Все тому, що Кривонос напередодні розкритикував президента Володимира Зеленського.

Що каже Саакашвілі про Кривоноса

Політик обурився тим, що Кривоніс розкритикував слова Зеленського про велику мобілізацію. Про це Саакашвілі написав у фейсбуці.

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За словами Саакашвілі, Кривонос – не політолог чи оглядач. В його обов'язки на посаді заступника глави РНБО входить готувати президента до різних ситуацій та радити, як координувати дії Міноборони. Однак генерал не повинен "відпускати кпини" з преси, що Зеленський – некомпетентний.

Прагнучи показати президента некомпетентним, він підготував хоч одну сторінку пропозицій, як уберегти країну від повномасштабного вторгнення або що робити, якщо таке станеться? Я б такого заступника глави РНБО негайно звільнив,

– наголосив Саакашвілі.

Крім того, політик звинуватив Кривоноса у відсутності професійної етики, а РНБО – у частковій відсутності ефективності.

Що цьому передувало