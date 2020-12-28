Wizz Air може зайти в шосте місто України: яке саме
Лоукост Wizz Air може розпочати здійснювати польоти з Вінниці. Угорська авікомпанія уже представлена у 5 інших містах України.
З якими містами буде авіасполучення у Вінниці
Вінницька влада уже провела переговори з Wizz Air навесні 2020 року. Про це інформують Avianews з посиланням на вінницького міського голову Сергія Моргунова.
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Нам підтвердили чотири напрямки - Німеччину, Польщу, Австрію і Угорщину,
– сказав Моргунов.
Мовиться про авіасполучення Вінниці з Берліном, Будапештом, Віднем та Варшавою. Наступний пріоритет – рейси до Італії.
У Вінниці реконструюють злітно-посадкову смугу
За словами мера Вінниці, тепер необхідно гарантувати безпеку польотів. Для цього потрібно реконструювати злітно-посадкову смугу. На це вже виділили 604 мільйони гривень. Також планують провести реконструкцію терміналу. Це дозволить збільшити пропускну здатність до 400 пасажирів на годину.
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