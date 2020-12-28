Лоукост Wizz Air може розпочати здійснювати польоти з Вінниці. Угорська авікомпанія уже представлена у 5 інших містах України.

З якими містами буде авіасполучення у Вінниці

Вінницька влада уже провела переговори з Wizz Air навесні 2020 року. Про це інформують Avianews з посиланням на вінницького міського голову Сергія Моргунова.

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Нам підтвердили чотири напрямки - Німеччину, Польщу, Австрію і Угорщину,

– сказав Моргунов.

Мовиться про авіасполучення Вінниці з Берліном, Будапештом, Віднем та Варшавою. Наступний пріоритет – рейси до Італії.

У Вінниці реконструюють злітно-посадкову смугу

За словами мера Вінниці, тепер необхідно гарантувати безпеку польотів. Для цього потрібно реконструювати злітно-посадкову смугу. На це вже виділили 604 мільйони гривень. Також планують провести реконструкцію терміналу. Це дозволить збільшити пропускну здатність до 400 пасажирів на годину.

Зверніть увагу! Наразі Wizz Air здійснює рейси з Києва, Львова, Одеси, Запоріжжя та Харкова.