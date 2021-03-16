Warrior Games: ветерани з України вперше виступлять на змаганнях у США

Джерело:Мінветеранів України
40 українських ветеранів вперше виступлять на міжнародних мультиспортивних змаганнях Warrior Games – "Ігри Воїнів" – у США. Реєстрація почнеться вже з 22 березня.
У Міністерстві у справах ветеранів України розповіли, що загалом у змаганнях братимуть участь команди з 8 країн світу: окрім США та України – Австралії, Канади, Великої Британії, Данії, Нідерландів і Грузії.
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Залучення України до Warrior Games стало результатом успішних переговорів організаційного комітету "Ігор нескорених" в Україні та збірної України на "Іграх нескорених" в Гаазі, які тривали з 2019 року.
Включення України до Warrior Games сприятиме розширенню можливостей спортивної реабілітації українських ветеранів та військовослужбовців вже у 2021 році,
– наголосила координаторка Warrior Games в Україні Оксана Горбач.
І додала, що це особливо актуально в умовах пандемії та масового переносу заходів, серед яких й "Ігри Нескорених", на 2022 рік.
Тепер виступити на Warrior Games матимуть можливість ветерани та діючі військовослужбовці:
За умови, якщо вони зазнали шкоди здоров'ю під час виконання службових обов’язків в зоні Операції Об'єднаних сил (Антитерористичної операції) або під час миротворчих операцій за участі України з 1991 року.
На "Ігри Воїнів" 2021 року у США вперше поїдуть українці / Фото defense.gov
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