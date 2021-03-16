40 українських ветеранів вперше виступлять на міжнародних мультиспортивних змаганнях Warrior Games – "Ігри Воїнів" – у США. Реєстрація почнеться вже з 22 березня.

У Міністерстві у справах ветеранів України розповіли, що загалом у змаганнях братимуть участь команди з 8 країн світу: окрім США та України – Австралії, Канади, Великої Британії, Данії, Нідерландів і Грузії.

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Україна вперше в історії залучена до Warrior Games

Залучення України до Warrior Games стало результатом успішних переговорів організаційного комітету "Ігор нескорених" в Україні та збірної України на "Іграх нескорених" в Гаазі, які тривали з 2019 року.

Включення України до Warrior Games сприятиме розширенню можливостей спортивної реабілітації українських ветеранів та військовослужбовців вже у 2021 році,

– наголосила координаторка Warrior Games в Україні Оксана Горбач.

І додала, що це особливо актуально в умовах пандемії та масового переносу заходів, серед яких й "Ігри Нескорених", на 2022 рік.

Тепер виступити на Warrior Games матимуть можливість ветерани та діючі військовослужбовці:

Збройних сил України,

Національної гвардії,

Держприкордонслужби,

Національної поліції,

Служби безпеки,

А також добровольчих формувань.

За умови, якщо вони зазнали шкоди здоров'ю під час виконання службових обов’язків в зоні Операції Об'єднаних сил (Антитерористичної операції) або під час миротворчих операцій за участі України з 1991 року.



На "Ігри Воїнів" 2021 року у США вперше поїдуть українці / Фото defense.gov

Чим відомі Warrior Games і для чого їх проводять

Warrior Games – це змагання для військовослужбовців та ветеранів, які зазнали поранень, травм, або захворіли під час виконання службових обов'язків.

Міноборони Сполучених Штатів Америки організовує цей захід вже 8 рік поспіль. У 2021 Warrior Games відбудуться з 12 по 22 вересня в Орландо у Флориді.

Відбір українських кандидатів пройде в рамках національних змагань у Києві, запланованих на середину травня. Реєстрація почнеться вже у березні.

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