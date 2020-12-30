Комбата Павла Лановенка суд відправив на гауптвахту на 30 діб, його підозрюють у побитті старшого солдата-контрактника. Апеляцію вже подали, хоча суддя досі не опублікував повний текст свого рішення.

Апеляцію по Лановенку подали, хоча тексту рішення суду не опублікували

Командира військової частини А3137 Павла Лановенка взяли під варту рішенням суду 26 грудня. 29 грудня до 14:00 суддя мав би оприлюднити повний текст рішення, як зазначили на фейсбук-сторінці 37 окремого мотопіхотного батальйону. Однак рішення так і не з'явилося.

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Суддя "забув", що він обіцяв оголосити рішення, тому правозахисник одного з морпіхів був змушений подати апеляційну скаргу, не читаючи повного тексту, щоб не втрачати час,

– мовиться у повідомленні.

Відповідно, апеляцію довелося подавати без змоги прочитати повний текст рішення, яким суддя постановив відправити Лановенка на гауптвахту.

У батальйоні додали, що відчувають "сором за систему, яка гірше за ворога знищує тих, хто від самого початку війни на Сході України захищає Батьківщину".

Коротко про скандал в Збройних силах навколо Лановенка