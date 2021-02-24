Вже втретє: Харківська мерія перейменувала проспект Григоренка на Жукова

Депутати Харківської міської ради втретє перейменували проспект Петра Григоренка на проспект Маршала Жукова. Таке рішення вони ухвалили на засіданні 24 лютого.

Перейменування проспекту у Харкові підтримали 57 депутатів, 16 були проти, ще 6 – утрималися.

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Перед голосуванням секретар мерії Ігор Терехов закликав підтримати рішення. Він сказав, що Жуков "здобув перемогу над нацизмом", а, мовляв, "хто не пам'ятає минулого, у того немає майбутнього".

Ірина Гончарова від партії "ЄС" наголосила, що питання є політичним та пов'язане з майбутніми виборами мера. А також підкреслила, що воно суперечить закону (про декомунізацію – 24 канал).

Хто голосував за:

33 депутати з фракції "Блок Кернеса – Успішний Харків";

15 депутатів з "Опозиційної партії – За життя";

7 депутатів з "Партії Шарія";

2 депутати зі "Слуги народу".

Хто був проти:

6 депутатів з "Блоку Світличної "Разом!";

9 депутатів з "Європейської солідарності";

1 депутат від "Слуги народу".

Зауважимо, що під час голосування утрималися 6 депутатів від "Слуги народу", а не голосували 3 партійців ОПЗЖ та 1 від "Блоку Кернеса".

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