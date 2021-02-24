Вже втретє: Харківська мерія перейменувала проспект Григоренка на Жукова
Депутати Харківської міської ради втретє перейменували проспект Петра Григоренка на проспект Маршала Жукова. Таке рішення вони ухвалили на засіданні 24 лютого.
Джерело:Суспільне
Перейменування проспекту у Харкові підтримали 57 депутатів, 16 були проти, ще 6 – утрималися.
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Перед голосуванням секретар мерії Ігор Терехов закликав підтримати рішення. Він сказав, що Жуков "здобув перемогу над нацизмом", а, мовляв, "хто не пам'ятає минулого, у того немає майбутнього".
Ірина Гончарова від партії "ЄС" наголосила, що питання є політичним та пов'язане з майбутніми виборами мера. А також підкреслила, що воно суперечить закону (про декомунізацію – 24 канал).
Хто голосував за:
- 33 депутати з фракції "Блок Кернеса – Успішний Харків";
- 15 депутатів з "Опозиційної партії – За життя";
- 7 депутатів з "Партії Шарія";
- 2 депутати зі "Слуги народу".
Хто був проти:
- 6 депутатів з "Блоку Світличної "Разом!";
- 9 депутатів з "Європейської солідарності";
- 1 депутат від "Слуги народу".
Зауважимо, що під час голосування утрималися 6 депутатів від "Слуги народу", а не голосували 3 партійців ОПЗЖ та 1 від "Блоку Кернеса".
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